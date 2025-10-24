Napoli x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Times chegam para jogão pela oitava rodada podendo assumir a liderança do Campeonato Italiano; veja mais informações / Crédito: Jogada 10

A oitava rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste sábado (25/10) com mais quatro partidas. Uma delas é o esperado Napoli x Inter de Milão, no Diego Armando Maradona, em Nápoles. A bola rola às 11h (de Brasília) para o duelo, que coloca frente a frente terceiro colocado contra o segundo e que, dessa forma, pode coroar um novo líder da competição. LEIA MAIS: Histórico clube inglês perde 12 pontos na tabela após declarar insolvência

Como chega o Napoli Ainda sem saber o que é empatar na temporada, o Napoli vem de um duro golpe pela Champions League. Na última terça (21/10), afinal, levou uma tamancada de 6 a 2 para o PSV (HOL), em Eindhoven, voltando para Nápoles de malas vazias. No entanto, aparece na terceira colocação da Serie A, com os mesmos 15 pontos da Inter. Como o Milan – líder – com 17 após tropeço na rodada, pode, assim, assumir a liderança em caso de vitória diante de seu torcedor. O centroavante Lukaku segue fora de ação – não atua desde agosto por conta de lesão na coxa esquerda, aliás. Hojlund também não está à disposição, com Lucca começando no comando de ataque. Contini, Lobotka, Meret e Rrahmani são outros desfalques do técnico Antonio Conte. Como chega a Inter de Milão Já a Inter vem com moral alta após sete vitórias seguidas. A últimas delas, um 4 a 0 contra o Union SG (BEL), pela Champions, fora de casa. No Italiano, a equipe pegou o elevador após começo ruim e já vem, assim, de quatro triunfos consecutivos.

Dessa forma, o técnico Cristian Chivu deverá manter a escalação da partida contra a Roma, no último fim de semana – vitória por 1 a 0 fora de casa. Em coletiva prévia ao jogo, o romeno diminuiu a má fase do Napoli. “O momento do Napoli não importa; eles ainda são os campeões italianos. As ambições são muito altas de ambos os lados. Será uma partida muito difícil”, afirmou. NAPOLI x INTER DE MILÃO Campeonato Italiano 2025/26 – 8ª rodada

Data-Hora: 25/10/2025, sábado, 13h (de Brasília)

Local: Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; Gilmour, Politano, Anguissa, de Bruyne e McTominay; Lucca. Técnico: Antonio Conte

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Bonny. Técnico: Cristian Chivu

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Giovanni Baccini (ITA)

VAR: Valerio Marini (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium