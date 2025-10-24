Milan sofre e busca empate no fim com Pisa pelo Italiano

Com o resultado, o Milan agora está com 17 pontos em primeiro lugar do Italiano. No entanto, pode perder a liderança em caso de vitória entre Napoli ou Inter de Milão, que duelam neste sábado. Do outro lado, o Pisa deixa momentaneamente a zona de rebaixamento. O time fica na 17ª colocação, com quatro pontos.

Para quem esperava um jogo absoluto do Milan sobre o Pisa se enganou. E muito. Nesta sexta-feira (24), os Rossoneri sofreram e só empataram com os Nerazzurri por 2 a 2, no San Siro, em Milão, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Rafael Leão abriu o placar para os donos da casa. Mas na segunda etapa os donos da casa caíram de rendimento e permitaram a virada, com gols de Juan Cuadrado, de pênalti, e M’Bala Nzola. Porém, no último fôlego, Zachary Athekame anotou o gol de empate em grande chute fora da área.

O jogo

O Milan confirmou se favoritismo logo nos minutos iniciais. Aos seis, o atacante Rafael Leão abriu o placar para alegrias dos donos da casa. O camisa 10, que estava na ponta direita, cortou para o meio e arriscou de fora da área para estufar as redes. Depois disso, os Rossoneri seguiram no ataque e com posse de bola, porém sem perigo de fato ao gol adversário. O Pisa, entretanto, teve eventuais jogadas de ataque que também não assustaram os donos da casa.

Na segunda etapa, a equipe Nerazzurri voltou com mudanças e deu certo. O time foi mais incisivo ao ataque e chegou ao gol de empate após cobrança de pênalti de Cuadrado. A penalidade aconteceu após mão de Koni De Winter dentro da área. Pouco tempo depois, Rafael Leão respondeu com um chute no travessão. Além dele, Alexis Saelemaekers arriscou uma finalização no ângulo superior direito, mas o goleiro defendeu e Matteo Gabbia perdeu uma chance clara de cabeça na área.

Ousada, a equipe visitante apostou nos ataque e virou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Ebenezer Akinsanmiro fez lançamento e M’Bala Nzola chutou rasteiro para balançar as redes. Mais na vontade do que na técnica, o Milan empatou nos acréscimos da partida. Modric tocou para Zachary Athekame, que chutou rasteiro de fora da área e anotou um belo gol.

Próximos desafios

Agora, os times voltam campo no meio de semana pela nona rodada do Campeonato Italiano. O Milan visita a Atalanta na terça-feira (28), às 16h45 (de Brasília), no Atleti Azzurri d’Italia. O Pisa, por sua vez, enfrenta a Lazio, na quinta-feira (30), no mesmo horário, no Romeo Anconetani.