Messi marca em primeiro jogo após renovação, e Inter Miami vence

Antes do início do jogo, Messi recebeu a Chuteira de Ouro da temporada regular da liga americana de futebol. Afinal, o craque argentino marcou 29 gols e pela primeira vez faturou o prêmio na competição. Além disso, o astro também encerrou um jejum de quatro anos sem conquistar nenhuma artilharia de ligas nacionais. A última vez ocorreu com o Barcelona no Campeonato Espanhol, em 2021.

Messi brilhou e viveu uma noite especial nos Estados Unidos. Afinal, o craque argentino marcou dois gols da vitória do Inter Miami sobre o Nashville por 3 a 1, nesta sexta-feira (24), pelo primeiro jogo da série melhor de três da primeira rodada dos playoffs da MLS. Além dos gols do camisa 10, Tadeo Allende completou o placar, que garantiu a vantagem da equipe na disputa, enquanto Mukhtar descontou no fim.

Jogando em casa, o Inter Miami se impôs e ditou o ritmo da partida. Dessa forma, criou as melhores oportunidades e abriu o placar logo aos 19 minutos, com Messi. Na etapa final, o Inter Miami, ainda superior, ampliou com Tadeo Allende, aos 17 minutos. Com dois gols de frente, o time da casa relaxou. Assim, o Nashville cresceu. Porém, se expôs. Messi, aos 51, fez 3 a 0. No último minuto, aos visitantes descontaram.

Recentemente, Messi renovou o contrato com o Inter Miami até 2028. Portanto, o craque argentino despistou os rumores sobre uma possível aposentadoria após a Copa do Mundo de 2026, que deve ser sua última da carreira. Contudo, ele ainda terá mais dois anos de contrato e tempo suficiente para alcançar a marca de mil gols na carreira, assim como Cristiano Ronaldo tem buscado.

Inter Miami de Messi abre vantagem na série

Com a vitória, o Inter Miami abriu 1 a 0 na série melhor de três. O próximo jogo contra o Nashville será no dia 1º de outubro, às 20h30 (de Brasília), na cidade do estado do Tennessee. Para avançar à segunda rodada, que seria equivalente a semifinal, o time de Messi precisa vencer uma das próximas duas partidas.

Em caso de vitória do Nashville na segunda partida da série, as equipes vão disputar um terceiro jogo. O terceiro duelo está previsto para o dia 7, em horário a confirmar. Contudo, a realização da partida depende do segundo confronto. Afinal, em caso de vitória do Inter Miami, fará 2 a 0 na série, que é melhor de três, e garantirá a vitória.