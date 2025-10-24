Melhores momentos: LDU 3 x 0 Palmeiras (Libertadores)

Verdão larga em grande desvantagem na semifinal da Libertadores ao perder por 3 a 0 para a LDU na noite desta quinta-feira (23), em Quito

O Palmeiras levou um golpe duro de assimilar no duelo de ida das semifinais da Libertadores ao perder por 3 a 0 para a LDU, do Equador, na noite desta quinta-feira (23), em Quito.

Assim, a equipe brasileira precisará vencer, no mínimo, por três gols de diferença no jogo de volta, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Se isso ocorrer, a disputa vai para os pênaltis.