Marquinhos sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia no Cruzeiro

Marquinhos sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia no CruzeiroAtacante sofreu um trauma no treino desta sexta. Exames constataram rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo
O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira (24) que o atacante Marquinhos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associado à lesão meniscal. Dessa maneira, o atacante será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e seguirá a recuperação com o departamento médico do clube. Aliás, a previsão é que o jogador fique de sete a nove meses fora de ação.
No treino desta sexta-feira (24), na Toca da Raposa, Marquinhos sofreu um trauma no joelho esquerdo. Dessa forma, recebeu atendimento dos médicos da Raposa e acabou levado para realização de exames de imagem, que constataram a grave lesão.
Agora, o jogador vai se juntar no departamento médico a Janderson, que realizou uma cirurgia no joelho e deve voltar só na próxima temporada, e Matheus Henrique, que fraturou a costela e pode retornar na reta final da temporada.
Além da dupla, Fagner segue em transição para voltar a ser opção após ficar dois meses fora para se recuperar de uma fratura na fíbula da perna direita.
Marquinhos chegou ao Cruzeiro no início desta temporada. Na época, ele chegou como indicação do treinador Fernando Diniz. O atacante estava emprestado pelo Arsenal, mas foi adquirido de forma definitiva após a contratação do técnico Leonardo Jardim.