Marquinhos sofre grave lesão no joelho e passará por cirurgia no Cruzeiro

Atacante sofreu um trauma no treino desta sexta. Exames constataram rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira (24) que o atacante Marquinhos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associado à lesão meniscal. Dessa maneira, o atacante será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e seguirá a recuperação com o departamento médico do clube. Aliás, a previsão é que o jogador fique de sete a nove meses fora de ação. No treino desta sexta-feira (24), na Toca da Raposa, Marquinhos sofreu um trauma no joelho esquerdo. Dessa forma, recebeu atendimento dos médicos da Raposa e acabou levado para realização de exames de imagem, que constataram a grave lesão.