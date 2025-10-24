Mano estuda revezar jogadores na função de primeiro volante no Grêmio

O técnico Mano Menezes estuda a possibilidade revezar os jogadores que atuam como primeiro volante no Grêmio. A intenção é que esse rodízio entre Cuéllar e Dodi ocorra durante as últimas rodadas do Brasileirão. O comandante escolheu quais aspectos levará em consideração para definir qual dos dois irá atuar. Dessa maneira, a tendência é de que a titularidade seja avaliada a cada partida. Será levada em consideração também a proposta de jogo de preferência naquele momento, além das características do oponente em questão. A utilização de Cuéllar se encaixará quando o plano for ser dominante no meio-campo, especialmente com a valorização da posse de bola. Aliás, a presença do colombiano entre os 11 iniciais também dependerá de outros atletas de características semelhantes no setor criativo, como Arthur e Willian, que também possuem qualidade no passe. Assim, o uso de outros meio-campistas com maior capacidade de marcação também será importante para contribuir com o equilíbrio.

O condicionamento físico deles também será preponderante na avaliação, que provavelmente será feita antes de cada jogo. Internamente, a comissão técnica considera que Dodi se destaca pela maior intensidade e capacidade de desarme. Em contrapartida, Cuéllar apresenta mais técnica e se sobressai na precisão do passe. Planejamento errado do Grêmio com Cuéllar Inclusive, a avaliação no Grêmio é que Cuéllar ainda tenta se readaptar ao futebol brasileiro. Afinal, os seis anos em que esteve no futebol da Arábia Saudita segue atrapalhando pela exigência físca inferior em comparação ao Brasil. Mano Menezes e sua equipe técnica também chegaram à conclusão que o colombiano teve a sua estreia antecipada, quando houve sua contratação em fevereiro. O indicativo é que não houve uma preparação ideal, especialmente uma pré-temporada, que se encaixasse aos requisitos do futebol brasileiro. Dessa forma, o Imortal se planeja para corrigir essa carência a partir de 2026. Simultaneamente, o treinador precisa escolher qual dos dois volantes será o titular contra o Juventude, no próximo domingo (26). O clássico ocorrerá, às 16h, na Arena.