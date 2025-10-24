Manchester United x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada da Premier League 2025/26
Manchester United e Brighton se enfrentam neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 9ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola em Old Trafford e coloca frente a frente duas equipes que atravessam boa fase na temporada.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester United
O United chega embalado após vencer o Liverpool em Anfield e chegou à terceira vitória nas últimas quatro rodadas. Assim, o time subiu para a 9ª posição, com 13 pontos, somente um a menos que o Chelsea, 5º colocado, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, a diferença para o líder Arsenal é de seis pontos.
Ou seja, uma vitória em casa neste sábado pode colocar o time na briga pela parte de cima da tabela e confirmar a boa fase sob o comando do técnico Rúben Amorim.
Quando a fase é boa, até o departamento médico ajuda. O técnico Rúben Amorim terá somente o desfalque do zagueiro Lisandro Martínez, lesionado. Fora isso, o United poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.
