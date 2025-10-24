Isa Ranieri abre o jogo sobre relação com Everton Cebolinha após término

Isa Ranieri abre o jogo sobre relação com Everton Cebolinha após términoIsa Ranieri anunciou o fim do casamento com jogador no início de outubro; Agora ex-casal, eles têm três filhos
Em paz! É assim que Isa Ranieri definiu a sua relação com Everton Cebolinha, do Flamengo, após o fim do casamento de quase uma década. Nas redes sociais, ela respondeu uma caixinha de perguntas afirmando que os dois se dão bem.
“Eu e Everton seremos para sempre uma família, para sempre. Temos um vínculo eterno e temos a prioridade hoje o bem-estar dos nossos filhos, a proteção deles, e é isso que para mim importa. Estamos em paz, não tem desentendimentos, não tem briga, não tem nada, e cada um está seguindo a sua vida, só que a grande diferença é que a gente se dá bem, graças a Deus, né?”, disse.
Além disso, ela comentou sobre como a boa relação entre pais separados faz diferença para as crianças. Os dois têm três filhos: Sophia, Pedro e Lucca.
“Isso faz toda a diferença até para uma criança, eu sei, porque eu sou filha de pais separados, sei o que é estar no meio de um conflito e é o que a gente não quer para eles, e eu acho que todo mundo tem que se acostumar com isso”, finalizou.
No último sábado (18), Isa e Cebolinha apareceram juntos em uma publicação nas redes sociais pela primeira vez após o fim da relação. eles estiveram juntos com os filhos na apresentação da escola da filha mais velha.
Isa e Cebolinha
Isa e Everton Cebolinha estavam juntos há quase 10 anos. No entanto, o relacionamento entre Isa e Cebolinha era marcado por idas e vindas desde 2022. No fim de 2024, por exemplo, o casal chegou a anunciar separação e viver em casas separadas após rumores de traição por parte do jogador. À época, suspeitava-se que o atleta tinha alugado um local no Rio para receber a amante.
Contudo, semanas depois, o atacante do Flamengo organizou uma surpresa romântica para mãe de seus filhos. O atleta utilizou de uma decoração com flores, balões e anel, na tentativa de reatar o relacionamento. E deu certo. Os dois anunciaram a reconciliação por meio de declarações nas redes sociais.
Fim da relação
Por fim, no dia 1º de outubro deste ano, Isa Ranieri confirmou o fim de seu casamento com o jogador. Em comunicado nas redes sociais, a influenciadora negou qualquer correlação entre a separação e o suposto “after” de atletas na Argentina — desmentido em nota pelo clube — e pediu privacidade.
Os primeiros indícios da separação surgiram justamente em meio à repercussão do término entre Léo Pereira e Karoline Lima, motivado, segundo Léo Dias, por uma saída de jogadores do Flamengo na Argentina. Embora tenha negado qualquer crise na semana passada, Isa já tinha apagado as fotos com Cebolinha de seu perfil nas redes.
No entanto, Ranieri justificou o arquivamento das fotos como parte de um projeto profissional e chegou a publicar uma foto com Everton nos stories para tranquilizar os fãs sobre os rumores de separação.
Menos de uma semana depois, Isa voltou atrás e confirmou o fim da relação de quase uma década com o jogador. Ranieri esclareceu que a decisão foi tomada após um período de tentativas de reconciliação, iniciado ainda em 2023, quando o casal enfrentou sua primeira separação oficial.