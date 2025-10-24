Isa Ranieri abre o jogo sobre relação com Everton Cebolinha após término

Isa Ranieri anunciou o fim do casamento com jogador no início de outubro; Agora ex-casal, eles têm três filhos / Crédito: Jogada 10

Em paz! É assim que Isa Ranieri definiu a sua relação com Everton Cebolinha, do Flamengo, após o fim do casamento de quase uma década. Nas redes sociais, ela respondeu uma caixinha de perguntas afirmando que os dois se dão bem. “Eu e Everton seremos para sempre uma família, para sempre. Temos um vínculo eterno e temos a prioridade hoje o bem-estar dos nossos filhos, a proteção deles, e é isso que para mim importa. Estamos em paz, não tem desentendimentos, não tem briga, não tem nada, e cada um está seguindo a sua vida, só que a grande diferença é que a gente se dá bem, graças a Deus, né?”, disse.

Além disso, ela comentou sobre como a boa relação entre pais separados faz diferença para as crianças. Os dois têm três filhos: Sophia, Pedro e Lucca. “Isso faz toda a diferença até para uma criança, eu sei, porque eu sou filha de pais separados, sei o que é estar no meio de um conflito e é o que a gente não quer para eles, e eu acho que todo mundo tem que se acostumar com isso”, finalizou. No último sábado (18), Isa e Cebolinha apareceram juntos em uma publicação nas redes sociais pela primeira vez após o fim da relação. eles estiveram juntos com os filhos na apresentação da escola da filha mais velha.

Isa e Cebolinha Isa e Everton Cebolinha estavam juntos há quase 10 anos. No entanto, o relacionamento entre Isa e Cebolinha era marcado por idas e vindas desde 2022. No fim de 2024, por exemplo, o casal chegou a anunciar separação e viver em casas separadas após rumores de traição por parte do jogador. À época, suspeitava-se que o atleta tinha alugado um local no Rio para receber a amante. Contudo, semanas depois, o atacante do Flamengo organizou uma surpresa romântica para mãe de seus filhos. O atleta utilizou de uma decoração com flores, balões e anel, na tentativa de reatar o relacionamento. E deu certo. Os dois anunciaram a reconciliação por meio de declarações nas redes sociais. Fim da relação Por fim, no dia 1º de outubro deste ano, Isa Ranieri confirmou o fim de seu casamento com o jogador. Em comunicado nas redes sociais, a influenciadora negou qualquer correlação entre a separação e o suposto “after” de atletas na Argentina — desmentido em nota pelo clube — e pediu privacidade.