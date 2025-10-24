Internacional conta com a volta de destaques e jovens da base

Alan Patrick e Carbonero voltam ao time do Colorado, e as promessas Kauan Jesus, Pedro Kauã e Pablo passam a completar o grupo

O colombiano cumpriu suspensão automática na derrota para o Esquadrão de Aço. Já o camisa 10 finalizou recuperação de lombalgia. Assim, ambos voltarão a ser titulares. Já os jovens, a princípio, irão compor o grupo. O arqueiro Kauan Jesus será a terceira opção na meta do Inter, especialmente com o desfalque de Rochet. Ivan provavelmente seguirá como o titular pelas suas atuações seguras e Anthoni seu substituto imediato no banco.

O técnico Ramón Díaz começou a contar com um cenário favorável depois do revés para o Bahia. Isso porque dois destaques que foram baixas voltaram a ficar à disposição. Assim, o atacante Carbonero e o meio-campista Alan Patrick deixaram Porto Alegre em voo para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrenta o Fluminense. Outras três promessas da base também integram a delegação: o goleiro Kauan Jesus, o zagueiro Pero Kauã e o lateral-esquerdo Pablo.

Internacional ganha jovens para o setor defensivo

O sistema defensivo tem algumas baixas como o zagueiro Vitão. Ele passou por exames de imagem, que constataram estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Portanto, a expectativa é de que Clayton Sampaio ganhe uma nova oportunidade entre os titulares. Mesmo assim, uma vaga ficou em aberto e Pedro Kauã foi acionado.

Ele passa por um processo de adaptação ao profissional e atuou no jogo-treino contra o Gaúcho de Passo Fundo durante a última Data Fifa. Inclusive, ele marcou o gol do Internacional no teste. A lateral esquerda também sofria com escassez de opções, já que Bernabei cumprirá suspensão automática contra o Fluminense.

O jovem Alisson, que atua originalmente na posição, poderia atuar na vaga. Ele estreou pelo profissional contra o Bahia, mas foi expulso. Deste modo, Victor Gabriel, que joga com maior frequência como zagueiro, provavelmente ficará com a vaga. Com a lacuna pelas baixas de Alisson e Bernabei, Pablo será alternativa e tem pequenas chances em começar o duelo.

O duelo contra o Tricolor das Laranjeiras ganha uma importância pela irregularidade que o Inter apresenta durante a competição e o atrapalha de se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha se encontra na 14ª colocação, com 35 pontos, apenas quatro de distância para o Vitória, primeiro concorrente dentro do Z4.