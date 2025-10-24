Histórico clube inglês perde 12 pontos na tabela após declarar insolvência

Sheffield Wednesday, que disputa a Segundona agora inicia negociações com novos administradores para garantir futuro e reduzir incertezas / Crédito: Jogada 10

A Liga Profissional Inglesa (EFL) anunciou nesta sexta-feira (24) a dedução de 12 pontos do Sheffield Wednesday, após o clube declarar insolvência e solicitar administração judicial. Com apenas seis pontos na tabela do Championship, a segundona do Campeonato Inglês, o clube fica com seis pontos negativos. O cenário reflete um momento crítico para o Sheffield Wednesday, um dos clubes mais antigos da Inglaterra. Nos últimos meses, o time enfrentou atrasos nos salários do elenco principal e acumula dívidas superiores a um milhão de libras em impostos não pagos.