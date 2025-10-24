Giay confia no time do Palmeiras para reverter a situação na Libertadores

Lateral valorizou a qualidade do adversário, mas ressaltou que o Verdão possui um elenco bom para buscar a virada

O Palmeiras terá uma missão complicada para conseguir uma vaga na final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (23), o Verdão teve uma atuação irreconhecível em Quito e perdeu por 3 a 0 para a LDU, precisando de uma virada para avançar no torneio.

No banco ao longo do primeiro tempo, o lateral-direito Giay teve a missão de tentar controlar os danos na segunda etapa. O argentino elogiou a qualidade dos adversários, mas reforçou que o Verdão também possui um time de qualidade e que pode conseguir fazer um bom jogo na volta para buscar a reação.