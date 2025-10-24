Giay confia no time do Palmeiras para reverter a situação na Libertadores

Giay confia no time do Palmeiras para reverter a situação na LibertadoresLateral valorizou a qualidade do adversário, mas ressaltou que o Verdão possui um elenco bom para buscar a virada
O Palmeiras terá uma missão complicada para conseguir uma vaga na final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (23), o Verdão teve uma atuação irreconhecível em Quito e perdeu por 3 a 0 para a LDU, precisando de uma virada para avançar no torneio.
No banco ao longo do primeiro tempo, o lateral-direito Giay teve a missão de tentar controlar os danos na segunda etapa. O argentino elogiou a qualidade dos adversários, mas reforçou que o Verdão também possui um time de qualidade e que pode conseguir fazer um bom jogo na volta para buscar a reação.
“Sabemos que eles são um bom time, mas a gente sabe que o Palmeiras vai buscar a virada, porque o time obriga a isso. Temos um bom time para fazer um bom jogo lá”, afirmou, em entrevista à ESPN.
Após sofrer a pior derrota da era Abel Ferreira na Libertadores, o Palmeiras precisa de uma goleada para chegar à final. O Verdão precisa vencer por pelo menos quatro gols para avançar no tempo normal ou de três gols para levar a decisão para os pênaltis.
