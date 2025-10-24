Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Futebol feminino do Fluminense passará a treinar no Complexo esportivo da Marinha

Tricolor vence processo de concorrência pública para utilização do espaço e chega a acordo para proporcionar melhores condições de trabalho
O Fluminense venceu o processo de concorrência pública para utilização do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), localizado na Penha, na Zona Norte do Rio. Assim, com o acordo, o departamento de Futebol Feminino do clube deixará o CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e passará a treinar no local.

Durante a disputa com Vasco e Botafogo, o Tricolor se destacou nos quesitos técnicos e sociais. O clube acredita que o local proporcionará melhores condições de trabalho, treinamento e desenvolvimento de atletas e comissões técnicas.

Como contrapartida, o clube vai arcar com os custos de manutenção e dará suporte à Marinha na realização de projetos sociais. O foco é reforçar o compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento humano através do esporte. Os uniformes das equipes do Futebol Feminino tricolor (da base ao adulto) passarão a exibir a marca da Marinha do Brasil.

Entre as ações comunitárias previstas, está a colaboração ao Programa Forças no Esporte (PROFESP) – que oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na região. O foco também é no apoio ao Programa Paralímpico da Marinha (PARAPROLIM), assim como visitas dos jovens atendidos ao Maracanã e ao Museu Fluminense FC, em Laranjeiras, entre outros eventos.

Por fim, o acordo abre caminho para uma eventual parceria no futuro com foco nos Esportes Olímpicos. Nesse sentido, um dos objetivos é fortalecer a presença do Fluminense em modalidades de alto rendimento. Além de usufruir de uma estrutura completa para o desenvolvimento de atletas de diversas modalidades.

