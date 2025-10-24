Fortaleza x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder, Rubro-Negro chega embalado por três vitórias seguidas, mas tem desfalques; Laion quer seguir sonhando com permanência na elite / Crédito: Jogada 10

Após uma importante sequência intacta no Rio de Janeiro, o Flamengo viaja para encarar o Fortaleza, neste sábado (25/10), às 19h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Rubro-Negro está na parte de cima da tabela, lutando pelo título, o Laion quer buscar o “último gás”, visto que aparece na penúltima colocação, já a sete pontos de deixar a zona do rebaixamento. Vejamos, então, como chegam os rivais para este confronto. Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Ayrton Lucas, do Flamengo, rebate crítica de jornalista da CazéTV nas redes sociais Como chega o Fortaleza O Fortaleza vem mal das pernas e corre grande risco de voltar à Série B pela primeira vez desde 2018 – quando foi campeão, aliás. Afinal, a equipe de Martín Palermo surge na penúltima colocação, com apenas 24 pontos. Assim, são sete a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. E há novidades acerca da escalação do técnico argentino. O zagueiro Kuscevic e o atacante Lucero cumprem suspensão e, por isso, desfalcam o Laion. João Ricardo, Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho seguem no DM e também estão fora. Por outro lado, o técnico ganha os reforços de Gastón Ávila, Deyverson, Adam Bareiro e Pablo Roberto, que cumpriram suspensão na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro.

Como chega o Flamengo O Flamengo chega para sua primeira partida longe do RJ após três jogos seguidos na capital carioca. Foram, assim, três vitórias, com 100% de aproveitamento no período. Além de vencer com autoridade o Botafogo, no Nilton Santos, por 3 a 0, fez 3 a 2 no Palmeiras – concorrente direto pelo título brasileiro – e abriu vantagem na semifinal da Libertadores ao bater o Racing (ARG) por 1 a 0, na última quarta (22/10). No entanto, o técnico Filipe Luís conta com alguns desfalques. O volante Pulgar e o meia-atacante Carrascal, por exemplo, cumprem suspensão contra o Fortaleza. Já Léo Ortiz, Cebolinha e Pedro, lesionados, também seguem no RJ. O lateral-esquerdo Alex Sandro também fica no Rio por controle de carga. Outro que não viaja – este, por conta de uma virose – é o meia Nicolás De la Cruz. Em segundo lugar, com 61 pontos, o Flamengo pode dormir na liderança, já que o líder Palmeiras só joga no domingo (26/10), quando enfrenta o Cruzeiro. Fla e Verdão surgem empatados em pontos, mas o time paulista fica à frente pelo primeiro critério de desempate: número de vitórias (19 x 18).