Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemTricolor segue à caça por vaga na Libertadores, enquanto Colorado quer se afastar as proximidades do Z4 do Brasileirão
Em situações opostas na tabela, Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima posição, com 41 pontos, e ainda mira chegar na Libertadores. Do outro lado, o Colorado está na 14ª posição, com 35 pontos, e busca se distanciar da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como primeiro time dentro do Z4, com 31.
Onde assistir
A partida entre Fluminense e Internacional terá a transmissão da Amazon Prime Video.
Como chega o Fluminense
Sob desconfiança, o Fluminense retomar a confiança contra o Inter. O Tricolor perdeu na rodada anterior no clássico contra o Vasco por 2 a 0. Para o confronto de sábado, Luis Zubeldía, assim, deve contar com um retorno importante: o volante Nonato vem participando dos treinos nos últimos dias, aumentando as chances de estar à disposição.
No entanto, o zagueiro Freytes é ausência certa, já que levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. Assim, Ignácio deve voltar ao time titular. O técnico argentino ainda não poderá contar com Paulo Henrique, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, e o zagueiro Manoel, com dores no joelho. Além disso, Germán Cano vem recendo muitas críticas por causa das últimas atuações e pode ir para o banco de reservas. Assim, John Kennedy tende a entrar na vaga do camisa 14.
Como chega o Internacional
O Colorado demonstra dificuldade em se desvencilhar da oscilação que o acompanha em sua trajetória no Braileirão. Tanto que em seus últimos 10 jogos no torneio são apenas três vitórias e cinco derrotas. Na última partida, teve nova performance sem inspiração e perdeu para o Bahia em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.
O Inter, aliás, contará com os retornos de dois destaques: Alan Patrick e Carbonero. O primeiro se recuperou de uma lombalgia e o segundo cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Vitão e Bernabei serão desfalques. O zagueiro sofreu um estiramento em um dos ligamentos do joelho esquerdo e Bernabei cumprirá suspensão automática.
Além disso, Alisso, jovem lateral-esquerdo, que poderia substituir Bernabei também está fora, pois foi expulso contra o Bahia. Assim, a tendência é de que Ramón utilize Victor Gabriel na posição, mas solicitou que o jovem Pablo deixasse Porto Alegre e passasse a integrar a delegação no Rio de Janeiro. Na vaga de Vitão, Clayton Sampaio deve retornar aos 11 iniciais.
FLUMINENSE x INTERNACIONAL
30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 25/10/2025 (sábado), às 17h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Cannobio, Kevin Serna e Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldia.
INTERNACIONAL: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Bruno Henrique), Mercado, Juninho, Victor Gabriel; Luis Otávio, Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)