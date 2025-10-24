Fluminense x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Fluminense e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima posição, com 41 pontos, e ainda mira chegar na Libertadores. Do outro lado, o Colorado está na 14ª posição, com 35 pontos, e busca se distanciar da zona de rebaixamento, que tem o Vitória como primeiro time dentro do Z4, com 31.

Como chega o Fluminense

Sob desconfiança, o Fluminense retomar a confiança contra o Inter. O Tricolor perdeu na rodada anterior no clássico contra o Vasco por 2 a 0. Para o confronto de sábado, Luis Zubeldía, assim, deve contar com um retorno importante: o volante Nonato vem participando dos treinos nos últimos dias, aumentando as chances de estar à disposição.

No entanto, o zagueiro Freytes é ausência certa, já que levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão. Assim, Ignácio deve voltar ao time titular. O técnico argentino ainda não poderá contar com Paulo Henrique, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, e o zagueiro Manoel, com dores no joelho. Além disso, Germán Cano vem recendo muitas críticas por causa das últimas atuações e pode ir para o banco de reservas. Assim, John Kennedy tende a entrar na vaga do camisa 14.

Como chega o Internacional

O Colorado demonstra dificuldade em se desvencilhar da oscilação que o acompanha em sua trajetória no Braileirão. Tanto que em seus últimos 10 jogos no torneio são apenas três vitórias e cinco derrotas. Na última partida, teve nova performance sem inspiração e perdeu para o Bahia em jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

O Inter, aliás, contará com os retornos de dois destaques: Alan Patrick e Carbonero. O primeiro se recuperou de uma lombalgia e o segundo cumpriu suspensão automática. Por outro lado, Vitão e Bernabei serão desfalques. O zagueiro sofreu um estiramento em um dos ligamentos do joelho esquerdo e Bernabei cumprirá suspensão automática.