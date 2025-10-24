Fluminense quita dívidas trabalhistas e consegue deságio em leilão

Tricolor fez um aporte de R$ 10 milhões para pagar à vista dívidas com credores que dessem deságio / Crédito: Jogada 10

O Fluminense deu mais um passo para solucionar os problemas com as dívidas trabalhistas. Em um leilão no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), nesta sexta-feira (24), o Tricolor fez um aporte de R$ 10 milhões para pagar à vista, com prioridade, dívidas com credores que dessem deságio. Dessa forma, conseguiu 30%. Por causa do leilão, o Fluminense conseguiu zerar cerca de R$ 4 milhões do saldo devedor no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Assim, economizou aproximadamente R$ 1 milhão. Agora, que sobrou será utilizado para selar novos acordos com outros credores, segundo o “ge”.