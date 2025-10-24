Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense quita dívidas trabalhistas e consegue deságio em leilão

Tricolor fez um aporte de R$ 10 milhões para pagar à vista dívidas com credores que dessem deságio
O Fluminense deu mais um passo para solucionar os problemas com as dívidas trabalhistas. Em um leilão no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), nesta sexta-feira (24), o Tricolor fez um aporte de R$ 10 milhões para pagar à vista, com prioridade, dívidas com credores que dessem deságio. Dessa forma, conseguiu 30%.

Por causa do leilão, o Fluminense conseguiu zerar cerca de R$ 4 milhões do saldo devedor no Regime Centralizado de Execuções (RCE). Assim, economizou aproximadamente R$ 1 milhão. Agora, que sobrou será utilizado para selar novos acordos com outros credores, segundo o “ge”.

O Fluminense conquistou o direito ao RCE no começo de 2022, com a homologação do acordo com os credores. Assim, criou um plano de pagamento de dez anos, com depósitos mensais e aportes anuais. Dessa forma, o clube interrompeu as penhoras que prejudicavam o fluxo de caixa e gerava transtornos, como atrasos nos vencimentos.

Junto ao RCE, o Fluminense deposita R$ 1,3 milhão por mês, além de um aporte anual de R$ 4,8 milhões na esfera trabalhista. Já na cível, os depósitos mensais são de R$ 500 mil e os anuais de R$ 1,2 milhão.

