Família de Vini Jr. ganha destaque e fica entre “climão” em aniversário da filha da Virgínia

Evento de celebração dos três anos da criança antecipou a próxima ida da empresária à Espanha para visitar o astro do Real Madrid

Já não é segredo para ninguém que Virgínia Fonseca e Vini Jr. estão juntos , e os dois já passaram da fase de tentar esconder. Não à toa, a influenciadora chegou ao aniversário de três anos de sua filha Maria Flor, na última quinta-feira (23), acompanhada justamente de Fernanda Cristina e Bernardo, mãe e irmão do astro do Real Madrid. O pai da criança, o cantor Zé Felipe, também marcou presença no evento.

Como a família de Vini mora no Rio e o evento ocorreu em Goiânia, a própria Virgínia abriu as portas de sua casa para hospedá-los. Ela, aliás, também ficou na mansão do jogador quando esteve na capital fluminense para o ensaio mais recente na Grande Rio.

Mesmo sem a confirmação oficial por parte dos dois, os recentes gestos públicos, visitas a Madri e viagens em comuns apontam cada vez mais para um relacionamento sério. Fonseca, inclusive, deve embarcar nos próximos dias para Espanha acompanhada, pela primeira vez, de seus filhos.

Convívio com a família de Vini Jr

Conforme mencionado, as partes já estavam convivendo antes mesmo da chegada à festa, na tarde da última quinta-feira (23). Fernanda e Bernardo apareceram horas antes do evento nos stories de Virgínia, curtindo o clima da mansão da empresária às vésperas da celebração.

Virgínia chega, inclusive, a oferecer um perfume de sua marca, a We Pink, para passar no irmão do jogador antes da festa.