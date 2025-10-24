Escalação do Vasco: com dores na coxa, Rayan é dúvida contra o Bragantino

Escalação do Vasco: com dores na coxa, Rayan é dúvida contra o BragantinoAtacante não participou das atividades de semana e pode dar lugar para Vegetti no comado de ataque vascaíno
O atacante Rayan pode desfalcar o Vasco na partida de domingo (26), contra o Red Bull Bragantino, no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores na coxa esquerda, após a vitória sobre o Fluminense, e não participou dos treinos da semana.
Rayan realizou tratamento intensivo e a expectativa é de que possa participar da atividade deste sábado, que antecede o jogo. Caso isso não aconteça, o atacante vai desfalcar o Vasco e dará lugar para Vegetti no comando de ataque.
LEIA MAIS: Comissão de conselheiros do Vasco aponta irregularidades na venda da SAF para a 777 Partners
No meio-campo, Fernando Diniz tem outra dúvida. Hugo Moura está à disposição após cumprir suspensão diante do Fluminense. No entanto, seu retorno ao time é incerto. Isso porque Barros e Tchê Tchê fizeram um bom jogo no clássico e devem ser mantidos.
Dessa forma, o provável Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Vegetti). Vale lembrar que Fernando Diniz está suspenso e não estará na área técnica. Os auxiliares Ricardo Colbachini e Evandro Fornari dividirão a missão de comandar o time.