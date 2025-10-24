Escalação do Vasco: com dores na coxa, Rayan é dúvida contra o Bragantino

Atacante não participou das atividades de semana e pode dar lugar para Vegetti no comado de ataque vascaíno / Crédito: Jogada 10

O atacante Rayan pode desfalcar o Vasco na partida de domingo (26), contra o Red Bull Bragantino, no Cicero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu dores na coxa esquerda, após a vitória sobre o Fluminense, e não participou dos treinos da semana. Rayan realizou tratamento intensivo e a expectativa é de que possa participar da atividade deste sábado, que antecede o jogo. Caso isso não aconteça, o atacante vai desfalcar o Vasco e dará lugar para Vegetti no comando de ataque.