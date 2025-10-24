Eleição no Fluminense: Rafael Rolim, vice de Celso Barros, deixa a chapa

Eleição no Fluminense: Rafael Rolim, vice de Celso Barros, deixa a chapaAdvogado publica carta nas redes sociais em que justifica decisão por "divergências sobre a condução do futebol"; saiba detalhes
Rafael Rolim, que lançou pré-candidatura à presidência do Fluminense ao lado de Celso Barros, anunciou a sua saída da chapa “Flu é dos Tricolores”. Em nota na tarde desta sexta-feira (24), o advogado apontou divergências sobre a condução do futebol.
“Da mesma forma que pedi tudo isso, hoje venho também pedir desculpas. Não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo, porque a minha ambição política jamais estará acima do meu amor pelo Fluminense. Por divergências sobre a condução do futebol, especialmente no que diz respeito ao tratamento com nossos jogadores e à valorização das conquistas históricas do Fluminense, decidi me desligar da chapa “O Flu é dos Tricolores””, escreveu Rolim.
O problema entre os dois líderes da pré-candidatura aconteceu, aliás, após uma entrevista ao “Jornada 1902”, na última quinta-feira, em que Celso fez duras críticas ao elenco tricolor. Além disso, ele chegou a criticar Fernando Diniz ao dizer que a Libertadores foi um “presente divino”.
Além de Celso Barros há outros quatro pré-candidatos. Mattheus Montenegro, que tem apoio de Mário Bittencourt; os advogados Ademar Arrais e Luis Monteagudo. Por fim, o jornalista Ricardo Mazella, que se lançou candidato no começo de setembro. A eleição, aliás, ainda não tem data definida.
Veja a nota de Rafael Rolim
“Carta Aberta aos Tricolores.
Venho aqui hoje para prestar contas a cada um de vocês. Participei deste pleito eleitoral pedindo o voto e a confiança dos tricolores.
Da mesma forma que pedi tudo isso, hoje venho também pedir desculpas. Não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo, porque a minha ambição política jamais estará acima do meu amor pelo Fluminense.
Por divergências sobre a condução do futebol, especialmente no que diz respeito ao tratamento com nossos jogadores e à valorização das conquistas históricas do Fluminense, decidi me desligar da chapa O Flu é dos Tricolores.
Registro aqui minha gratidão ao Celso Barros por tudo o que já fez pelo nosso clube e desejo-lhe sorte nessa caminhada.
Espero sinceramente que as forças de oposição possam se unir em torno de um nome capaz de representar um Fluminense forte, independente e livre de interesses ocasionais. O fim desse ciclo de gestão é uma necessidade.
O Fluminense sempre será a minha causa. Na arquibancada ou na política, nunca deixarei de lutar por ele. Que vença o Fluminense, sempre.
Um abraço e saudações tricolores”.
