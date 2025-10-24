Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eleição no Fluminense: Rafael Rolim, vice de Celso Barros, deixa a chapa

Eleição no Fluminense: Rafael Rolim, vice de Celso Barros, deixa a chapa

Advogado publica carta nas redes sociais em que justifica decisão por "divergências sobre a condução do futebol"; saiba detalhes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rafael Rolim, que lançou pré-candidatura à presidência do Fluminense ao lado de Celso Barros, anunciou a sua saída da chapa “Flu é dos Tricolores”. Em nota na tarde desta sexta-feira (24), o advogado apontou divergências sobre a condução do futebol.

“Da mesma forma que pedi tudo isso, hoje venho também pedir desculpas. Não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo, porque a minha ambição política jamais estará acima do meu amor pelo Fluminense. Por divergências sobre a condução do futebol, especialmente no que diz respeito ao tratamento com nossos jogadores e à valorização das conquistas históricas do Fluminense, decidi me desligar da chapa “O Flu é dos Tricolores””, escreveu Rolim.

O problema entre os dois líderes da pré-candidatura aconteceu, aliás, após uma entrevista ao “Jornada 1902”, na última quinta-feira, em que Celso fez duras críticas ao elenco tricolor. Além disso, ele chegou a criticar Fernando Diniz ao dizer que a Libertadores foi um “presente divino”.

Além de Celso Barros há outros quatro pré-candidatos. Mattheus Montenegro, que tem apoio de Mário Bittencourt; os advogados Ademar Arrais e Luis Monteagudo. Por fim, o jornalista Ricardo Mazella, que se lançou candidato no começo de setembro. A eleição, aliás, ainda não tem data definida.

Veja a nota de Rafael Rolim

“Carta Aberta aos Tricolores.

Venho aqui hoje para prestar contas a cada um de vocês. Participei deste pleito eleitoral pedindo o voto e a confiança dos tricolores.

Da mesma forma que pedi tudo isso, hoje venho também pedir desculpas. Não tenho qualquer dificuldade em fazê-lo, porque a minha ambição política jamais estará acima do meu amor pelo Fluminense.

Por divergências sobre a condução do futebol, especialmente no que diz respeito ao tratamento com nossos jogadores e à valorização das conquistas históricas do Fluminense, decidi me desligar da chapa O Flu é dos Tricolores.

Registro aqui minha gratidão ao Celso Barros por tudo o que já fez pelo nosso clube e desejo-lhe sorte nessa caminhada.

Espero sinceramente que as forças de oposição possam se unir em torno de um nome capaz de representar um Fluminense forte, independente e livre de interesses ocasionais. O fim desse ciclo de gestão é uma necessidade.

O Fluminense sempre será a minha causa. Na arquibancada ou na política, nunca deixarei de lutar por ele. Que vença o Fluminense, sempre.

Um abraço e saudações tricolores”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar