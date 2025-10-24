Desfalque de Bernabei abre concorrência na lateral esquerda do Internacional

Titular absoluto da lateral do Colorado cumprirá suspensão automática e Alisson, que seria uma alternativa, também é baixa

O camisa 41 tem a preferência do treinador por ter maior minutagem no profissional e originalmente ser um lateral-esquerdo. Contudo, ele passou a atuar com maior frequência como zagueiro. A defesa também conta com uma vaga em aberto nesta posição e Victor Gabriel naturalmente é uma alternativa. No entanto, Clayton Sampaio está na frente neste cenário.

O técnico Ramón Díaz tem dúvida em qual opção utilizar na lateral esquerda do Internacional com a ausência do titular Bernabei. Substituto natural do argentino, Alisson também não poderá atuar diante do Fluminense . Portanto, o zagueiro Victor Gabriel e o jovem Pablo disputam uma vaga no time titular.

Pablo, revelação da base do Colorado, inicialmente não estava entre os relacionados. No entanto, com dois desfalques de forma simultânea na lateral esquerda, o técnico argentino pediu a sua vinda de Porto Alegre para integrar a delegação.

Deste modo, com uma probabilidade menor, ele concorre pela titularidade na lateral esquerda. As chances aumentam se Ramón Díaz optar por usar Victor Gabriel como agueiro. Bernabei dessa vez não estará à disposição, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

Alisson, outro jovem atleta oriundo da base, substituiu exatamente o camisa 26 na derrota para o Bahia. Inclusive, ele fazia sua estreia como profissional do Internacional, mas não terá nova chance de atuar contra o Fluminense. Isso porque ele recebeu o cartão vermelho na segunda etapa com apenas 26 minutos em campo.

Reação imediata vira missão urgente para o Internacional

O duelo contra o Tricolor das Laranjeiras ganha uma importância pela irregularidade que o Inter apresenta durante a competição e o atrapalha de se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha se encontra na 14ª colocação, com 35 pontos, apenas quatro de distância para o Vitória, primeiro concorrente dentro do Z4.