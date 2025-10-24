Corinthians encerra preparação e tem desfalques contra o Vitória

Dorival Júnior comandou última sessão de treinos antes do embarque para Salvador, onde o Timão enfrentará o Rubro-Negro

O Corinthians não terá Hugo Souza na partida contra o Vitória neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Afinal, o goleiro não se recuperou a tempo da luxação no ombro esquerdo e dará lugar a Felipe Longo no time titular. No entanto, ele não será a única ausência no Timão.

Havia a expectativa nos corredores do CT Joaquim Grava de que Hugo Souza pudesse ter condições de jogo. O arqueiro se machucou no último sábado, na vitória sobre o Atlético, na Neo Química Arena. Ele fez tratamento intensivo durante a semana, porém não participou de nenhum treinamento com os companheiros. Assim, a comissão técnica preferiu deixar o goleiro fora da viagem a Salvador para evitar agravar a lesão.

Além do arqueiro, o lateral-direito Matheuzinho e o volante Maycon também não viajam. Afinal, a dupla levou o terceiro cartão amarelo e está suspensa. Outros desfalques são o volante André e o atacante Vitinho, que seguem no departamento médico.

Nesta sexta-feira, Dorival Júnior comandou um treino tático, orientou os jogadores sobre o Vitória e trabalhou o posicionamento do time em lances de bola parada.