Corinthians decide pagar multa e muda gestão do estacionamento da Neo Química Arena

Timão já escolheu a empresa que assumirá o trabalho no estádio e precisa resolver questão do pagamento da multa rescisória

O Corinthians está próximo de trocar a empresa responsável pela operação do estacionamento da Neo Química Arena. Atualmente, o trabalho é realizado pela empresa Indigo. O clube já escolheu quem será responsável pela nova administração, com o nome mantido em sigilo, e resta apenas o pagamento da multa rescisória para fechar o negócio.

Entretanto, ainda há uma divergência quanto ao valor da multa por ambas as partes. O Corinthians alega que pagará R$ 11 milhões.. Por outro lado, a Indigo, que administra o estacionamento desde 2018, afirma que o valor da rescisão é de R$ 20 milhões. Caso a empresa não concorde com as condições impostas pelo clube, existe a possibilidade de a questão ir parar na Justiça.