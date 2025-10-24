Conmebol define Wilmar Roldán como árbitro de Palmeiras x LDU

Conmebol define Wilmar Roldán como árbitro de Palmeiras x LDUColombiano apitará o jogo de volta da semifinal da Libertadores no Allianz Parque
A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para a decisão entre Palmeiras e LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida ocorre na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para este confronto decisivo, a entidade escalou o experiente árbitro colombiano Wilmar Roldán. Além disso, ele será auxiliado pelos compatriotas Jhon Gallego e David Fuentes. Já o árbitro de vídeo (VAR) fica a cargo de David Rodriguez.
O nome de Roldán, aliás, traz lembranças mistas para a torcida do Palmeiras. O colombiano já esteve em muitas partidas de mata-mata do clube nos últimos anos, algumas delas com polêmicas. Em 2023, por exemplo, ele foi o responsável pelo apito no duelo decisivo contra o Boca Juniors que levou o time argentino para a final contra o Fluminense. Antes disso, em 2022, ele esteve na disputa contra o Atlético, também pela Libertadores. Inclusive, seu histórico com o Verdão em semifinais inclui a eliminação de 2018. Naquela ocasião, Roldán apitou o empate em 2 a 2 contra o Boca Juniors, no Allianz Parque.
Aos 45 anos, Wilmar Roldán é considerado um dos árbitros mais experientes do quadro da Conmebol. Ele terá a responsabilidade de comandar um jogo de alta tensão. Afinal, o Palmeiras entra em campo em uma situação extremamente delicada. Para o time de Abel Ferreira avançar à grande final da competição continental, ele precisará de uma vitória por, no mínimo, quatro gols de diferença.
Isso se deve à acachapante derrota sofrida no jogo de ida. Na última quinta-feira (23), o Verdão perdeu por 3 a 0 no Equador, em uma partida complicada na altitude de Quito. Portanto, uma vitória por três gols de diferença, como 3 a 0, leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Qualquer outro resultado, ou vitória por uma margem menor, classifica a LDU para a final.