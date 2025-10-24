Conmebol define Wilmar Roldán como árbitro de Palmeiras x LDU

Aos 45 anos, Wilmar Roldán é considerado um dos árbitros mais experientes do quadro da Conmebol. Ele terá a responsabilidade de comandar um jogo de alta tensão. Afinal, o Palmeiras entra em campo em uma situação extremamente delicada. Para o time de Abel Ferreira avançar à grande final da competição continental, ele precisará de uma vitória por, no mínimo, quatro gols de diferença.

Isso se deve à acachapante derrota sofrida no jogo de ida. Na última quinta-feira (23), o Verdão perdeu por 3 a 0 no Equador, em uma partida complicada na altitude de Quito. Portanto, uma vitória por três gols de diferença, como 3 a 0, leva a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Qualquer outro resultado, ou vitória por uma margem menor, classifica a LDU para a final.