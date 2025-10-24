Comissão de conselheiros do Vasco aponta irregularidades na venda da SAF para a 777 Partners

Entre as atitudes suspeitas, estão um pagamento suspeito de R$ 775 mil e um possível balanço forjado durante as negociações na gestão de Salgado / Crédito: Jogada 10

A comissão formada por conselheiros do Vasco para apurar a negociação da constituição da SAF e a venda de 70% das ações para a 777 Partners entregou, no último dia 6, um relatório preliminar. Houve, então, o indiciamento de 21 pessoas no processo, que pode acarretar na exclusão do quadro social do clube carioca. A informação é do portal “ge”. Nesse sentido, essa é a terceira etapa de análise. Agora, os acusados terão 15 dias úteis para apresentar suas respectivas defesas, que será a quarta fase, com uma análise final do processo.

Nas acusações presentes no documento, está o pagamento de R$ 775.833,34 a uma empresa de Blumenau. Entretanto, não há qualquer indício que essa instituição tenha prestado serviço ao Cruz-Maltino. Além disso, aponta o depoimento de um ex-funcionário. Ele ressalta que forjaram o valor da dívida do clube associativo no balanço patrimonial antes da constituição da SAF. Uma forma de deixar “embaixo do tapete” uma dívida dissimulada de mais de R$ 200 milhões. Os conselheiros entendem que existia um grupo chamado “Núcleo Central Decisório” que participou de todas as etapas do processo. A comissão é formada pelos seguintes conselheiros: José Henrique Carvalho Gonçalves (presidente), Cláudio Pereira Gomes (relator), Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro, Jorge Luiz Moraes, José Pedro Mota de Souza Ferreira, André Luiz Vieira Afonso e Emmanoel Ursulino de França Filho.