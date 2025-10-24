Comissão de conselheiros do Vasco aponta irregularidades na venda da SAF para a 777 Partners

Comissão de conselheiros do Vasco aponta irregularidades na venda da SAF para a 777 PartnersEntre as atitudes suspeitas, estão um pagamento suspeito de R$ 775 mil e um possível balanço forjado durante as negociações na gestão de Salgado
A comissão formada por conselheiros do Vasco para apurar a negociação da constituição da SAF e a venda de 70% das ações para a 777 Partners entregou, no último dia 6, um relatório preliminar. Houve, então, o indiciamento de 21 pessoas no processo, que pode acarretar na exclusão do quadro social do clube carioca. A informação é do portal “ge”.
Nesse sentido, essa é a terceira etapa de análise. Agora, os acusados terão 15 dias úteis para apresentar suas respectivas defesas, que será a quarta fase, com uma análise final do processo.
Nas acusações presentes no documento, está o pagamento de R$ 775.833,34 a uma empresa de Blumenau. Entretanto, não há qualquer indício que essa instituição tenha prestado serviço ao Cruz-Maltino.
Além disso, aponta o depoimento de um ex-funcionário. Ele ressalta que forjaram o valor da dívida do clube associativo no balanço patrimonial antes da constituição da SAF. Uma forma de deixar “embaixo do tapete” uma dívida dissimulada de mais de R$ 200 milhões. Os conselheiros entendem que existia um grupo chamado “Núcleo Central Decisório” que participou de todas as etapas do processo.
A comissão é formada pelos seguintes conselheiros: José Henrique Carvalho Gonçalves (presidente), Cláudio Pereira Gomes (relator), Luiz Gustavo de Menezes Ribeiro, Jorge Luiz Moraes, José Pedro Mota de Souza Ferreira, André Luiz Vieira Afonso e Emmanoel Ursulino de França Filho.
Membros do núcleo citado no relatório
Jorge Salgado (presidente)
Carlos Roberto Osório (1º vice-presidente Geral)
Roberto Duque Estrada (2º vice-presidente Geral)
Carlos Fonseca (presidente do Conselho Deliberativo)
Adriano Mendes (vice-presidente de Finanças)
Zeca Bulhões (vice-presidente Jurídico)
Luiz Mello (CEO do Vasco e, posteriormente, da SAF)
Os outros indiciados são Horácio Junior (VP de História e Responsabilidade Social), Otto Carvalho (presidente da Assembleia Geral) e os membros da comissão de parecer do Conselho Deliberativo que sugeriu a aprovação da venda. Entre eles, Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, Ingor Mendes Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, Marco André Coelho de Almeida, Manoel Cordeiro Silva Filho, Orlando dos Santos Donin, Rafael Pina, Roberto Vallim, Rodrigo Leal Martins, Silvio Almeida (atual vice de finanças de Pedrinho) e Wagner Pereira Coutinho Filho.
Balanço forjado e cenário fictício
O relatório apontou que a diretoria de Jorge Salgado criou uma falsa realidade. O foco era para convencer os sócios e torcedores sobre a venda da SAF para a 777 Partners. Assim, o organograma mostra que a 777 tinha ao menos dois sócios ocultos, algo fere o estatuto do clube. A presença de empresa 777 Carioca LLC no processo também causou estranheza.
“Percebe-se claramente que tudo fora orquestrado pela Diretoria Administrativa da gestão Jorge Salgado, como um grande teatro para iludir sócios, gerar expectativas vitoriosas com a criação de uma empresa, e que isso teria a finalidade única de tornar o clube vencedor, dando lastro imaginário do torcedor para não proceder a venda do futebol do Vasco da Gama”, diz um trecho.
Outros pontos questionados é o envolvimento de Luiz Mello no processo, sendo CEO da SAF, assim como o pagamento de um montante de R$ 775.833,34 à MJ Capital LTDA, sediada em Blumenau. Da mesma forma, a comissão quer entender o motivo da criação da empresa ter ocorrido 34 dias antes da assinatura do contrato
Por fim, o documento também informou que houve a utilização de R$ 4 milhões dos 70 milhões do empréstimo-ponte. Essa quantia foi “para pagar uma suposta ‘dívida’ que o CRVG possuía com o então presidente Jorge Salgado”. A comissão também chegou à conclusão que a antiga diretoria forjou dados lançados no balanço patrimonial do Cruz-Maltino
