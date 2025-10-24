Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Bernabei suspenso, Internacional testa opções na lateral esquerda contra o Flu

Com desfalques de titulares, técnico Ramón Díaz avalia Victor Gabriel e Pablo para enfrentar o Tricolor no Brasileirão
O Internacional enfrenta um dilema na lateral esquerda para o duelo contra o Fluminense, sábado (25), 17h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O titular absoluto da posição, Gonzalo Bernabei, cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Além dele, Alisson, outra opção da posição, também está fora, após ser expulso na derrota para o Bahia.

Com isso, o técnico Ramón Díaz avalia alternativas entre Victor Gabriel e o jovem Pablo, revelação da base do clube. O camisa 41, Victor Gabriel, leva vantagem por já ter mais experiência no time principal e por ser lateral-esquerdo de origem, apesar de ter atuado com frequência como zagueiro. Pablo, inicialmente fora da lista de relacionados, foi chamado para integrar a delegação após os desfalques simultâneos, abrindo a possibilidade de disputar a titularidade.

O Inter ainda pode optar por deslocar Victor Gabriel para outras posições defensivas, aumentando as chances de Pablo iniciar a partida. A escolha do técnico argentino será decisiva para manter o equilíbrio defensivo da equipe.

Reação imediata vira missão urgente

Assim, a partida contra o Fluminense assume caráter estratégico para o Internacional, que enfrenta irregularidade no Brasileirão e busca se afastar da zona de rebaixamento. O clube ocupa atualmente a 14ª posição, com 35 pontos, apenas quatro à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

Internacional Fluminense

