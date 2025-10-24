Com Bernabei suspenso, Internacional testa opções na lateral esquerda contra o Flu

O Internacional enfrenta um dilema na lateral esquerda para o duelo contra o Fluminense, sábado (25), 17h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. O titular absoluto da posição, Gonzalo Bernabei, cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Além dele, Alisson, outra opção da posição, também está fora, após ser expulso na derrota para o Bahia.

Com isso, o técnico Ramón Díaz avalia alternativas entre Victor Gabriel e o jovem Pablo, revelação da base do clube. O camisa 41, Victor Gabriel, leva vantagem por já ter mais experiência no time principal e por ser lateral-esquerdo de origem, apesar de ter atuado com frequência como zagueiro. Pablo, inicialmente fora da lista de relacionados, foi chamado para integrar a delegação após os desfalques simultâneos, abrindo a possibilidade de disputar a titularidade.