Chelsea x Sunderland: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da Premier League 2025/26, Chelsea e Sunderland entram em campo neste sábado (25), às 11h (de Brasília), em confronto válido pela nona rodada, no Stamford Bridge, em Londres. Atualmente, os Blues ocupam a quinta colocação, com 14 pontos, e chegam embalados após os triunfos sobre Liverpool e Nottingham Forest. Os visitantes, por sua vez, têm surpreendido, visto que somam a mesma pontuação, no retorno à elite inglesa após oito anos.

Onde assistir O confronto deste sábado (25) terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming). Como chega o Chelsea Apesar de estar embalada, a equipe londrina terá dificuldades para organizar os titulares. Afinal, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com pelo menos seis atletas, como Malo Gusto, que cumprirá suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos. Dessa forma, o comandante não poderá contar com Cole Palmer (lesão na virilha), Benoit Badiashile (lesão muscular), Liam Delap (lesão na coxa), Dario Essugo (lesão na coxa) e Levi Colwill (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho).

Como chega o Sunderland Os comandados do técnico Régis Le Bris não terão desfalques por suspensão e tentam surpreender os Blues para seguir no pelotão de cima. Uma vitória pode colocar a equipe no G4 do Campeonato Inglês. Contudo, o time tem seis jogadores entregues ao departamento médico: Aji Alese (fratura na perna), Dennis Cirkin (lesão no punho), Leo Fuhr Hjelde (lesão no tendão de Aquiles), Romaine Mundle, Habib Diarra e Noah Sadiki. CHELSEA X SUNDERLAND 9ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 25/10/2025, às 11h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge, em Londres.

CHELSEA: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto; Guiu. Técnico: Enzo Maresca

AJAX:Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki, Rigg; Talbi, Isidor, Le Fée. Técnico: Régis Le Bris

Árbitro: Andy Madley