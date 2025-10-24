Brest x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG acumula quatro tropeços nas últimas três rodadas e segue na caça ao líder Olympique de Marselha no Campeonato Francês / Crédito: Jogada 10

Depois de dois tropeços consecutivos, contra Lille e Strasbourg, o Paris Saint-Germain entra em campo contra o Brest, neste sábado (25), às 12h (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada da Ligue 1. Assim, a partida será no Stade Francis-Le Blé, com as duas equipes em momento opostos na classificação da competição nacional. Afinal, os comandados do técnico Luis Enrique somam 17 pontos, um atrás do líder Olympique de Marselha, enquanto os visitantes ocupam apenas a 12ª colocação, com 9.

Onde assistir O confronto deste sábado (25) terá a transmissão da CazéTV (Youtube). Como chega o Brest Nas rodadas anteriores, a equipe do técnico Eril Roy somou duas vitórias, três empates e três derrotas. Dessa forma, ainda tenta ter mais regularidade para se afastar do perigo da zona de rebaixamento. Afinal, no momento, a diferença para o Le Havre, primeiro time presente no Z3, é de apenas três pontos e uma combinação de resultados pode complicar. Por outro lado, os Piratas estão a quatro jogos sem perder na Ligue 1 e terão o desafio de segurar o ímpeto do atual campeão da Champions League, que atropelou o Bayer Leverkusen no meio de semana.

Como chega o Paris Saint-Germain O PSG passeia na Champions League, aplicou 7 a 2 no Leverkusen, e segue com 100% de aproveitamento. No entanto, na Ligue 1, o time ainda não conseguiu disparar e mostrar toda sua superioridade técnica. Isso porque não está na liderança e vem de três tropeços nos últimos quatro jogos, com empates com Lille e Strasbourg e revés para o próprio Olympique de Marselha. Por fim, o técnico Luis Enrique não poderá contar com nomes importantes. Entre eles, João Neves, que não deve atuar, enquanto Marquinhos e Fabián Ruiz ainda são dúvidas e Dembélé pode iniciar no banco. BREST X PARIS SAINT-GERMAIN 9ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 25/10/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Stade Francis-Le Blés, em Brest

BREST: Majecki, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko; Chotard, Magnetti, Castillo, Eric Ebimbe, Doumbia; Ajorque. Técnico: Erik Roy

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho e Nuno Mendes; Lee Kang-in, Warren Zaire-Emery e Vitinha; Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Jéremie Pignard