Brentford x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Brentford e Liverpool se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Community Stadium, em partida válida pela 9ª rodada da Premier League 2025/26. Os Reds vivem seu pior momento no Campeonato Inglês e precisam buscar o resultado fora de casa para amenizar a pressão sobre o trabalho do técnico Arne Slot.

Como chega o Brentford

O Brentford faz um início de temporada irregular, mas conseguiu se recuperar nas últimas rodadas. Isto porque o time venceu duas partidas nas últimas três rodadas, sendo a última delas na última segunda-feira (19), quando bateu o West Ham fora de casa. Dessa maneira, o Brentford subiu para a 13ª posição, com 10 pontos.

Contudo, para receber o Liverpool neste sábado, o técnico Keith Andrews não poderá contar com Maghoma e Milambo, lesionados. A boa notícia fica por conta da presença do atacante brasileiro Igor Thiago, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o West Ham na rodada passada.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool vive um momento complicado e chega pressionado sob o comando do técnico Arne Slot na Premier League. Isto porque o time vem de uma sequência de três derrotas no Campeonato Inglês e caiu para a terceira posição, com 15 pontos, atrás do líder Arsenal e do Manchester City.