Botafogo propõe parcelar premiação do Mundial e vive impasse com elenco

Diretoria do Alvinegro pretende efetuar o pagamento em 12 meses, algo que incomodou o grupo de jogadores nesta reta final de temporada

Dessa forma, o Alvinegro ficou com R$ 146,3 milhões por causa do desempenho até as oitavas de final, nos Estados Unidos. A quantia chegou aos cofres do clube carioca na primeira semana de outubro.

O Botafogo ainda não chegou a um denominador comum com o elenco sobre a premiação do Mundial de Clubes. Afinal, nesta quinta-feira (23), membros da direção se reuniram com lideranças dos jogadores no Espaço Lonier e destacaram que ainda não há previsão para o pagamento da quantia, assim como apresentaram uma proposta de parcelamento de um ano. A informação é do portal “ge”.

Os atletas, por sua vez, esperavam que a premiação fosse quitada ainda este mês, algo que não aconteceu. Neste momento, o clube tem aberto débitos com jogadores e funcionários do departamento de futebol.

Além disso, a diretoria entende que o elenco pede uma parte maior da premiação do que foi previamente acordado. Isso porque, em janeiro, dirigentes e atletas assinaram um documento acerca dos valores de premiação para a temporada 2025, sobretudo a do Mundial. O grupo, então, dividiria a quantia, com exceção de impostos e gastos de logística, de um pouco mais de R$ 15 milhões.

Por outro lado, lideranças dos jogadores pediram um valor maior (diferença de um pouco mais de R$ 10 milhões). Contudo, a diretoria segue irredutível e chegou a mostrar registros da reunião, com a assinatura dos documentos. Outro ponto que se transformou em uma queda de braço foi quanto ao possível parcelamento em 12 vezes e a dificuldade por causa do fluxo de caixa.