Botafogo pode ter retorno de sete jogadores contra o Santos

Davide Ancelotti terá voltas importantes para o duelo deste domingo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Este é o caso Danilo e Alex Telles. A dupla se aproxima do retorno aos jogos, embora ainda não tenha presença confirmada para o duelo. A utilização da dupla vai depender da avaliação da comissão técnica. Há chance de eles voltarem a ser relacionados.

O Botafogo pode ter retornos importantes para o jogo contra o Santos, no domingo (26), no Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube trabalha para ter voltas de pelo menos sete jogadores para o duelo deste domingo. No entanto, alguns atletas, mesmo treinando nesta sexta-feira no CT Lonier, não tem presença confirmada.

Além deles, Jordan Barrera também voltou ao dia a dia do Botafogo. O atacante destacou-se defendendo a seleção da Colômbia, vice-campeã Mundial Sub-20 neste mês, no Chile.

O técnico Davide Ancelotti terá a volta certa do zagueiro Alexander Barboza e do volante Marlon Freitas, que cumpriram suspensão contra o Ceará. Além deles, o venezuelano Savarino, que vem treinando normalmente, deve estar à disposição para a partida.

Por outro lado, o atacante Arthur Cabral ainda treina com limitações, com uma proteção, por conta de fratura no braço esquerdo. A data de retorno, aliás, é incerta. Por sua vez, Neto, Kaio, Bastos e Álvaro Montoro são desfalques por lesões. Por fim, o zagueiro David Ricardo também está fora do jogo por suspensão.

O Glorioso é o atual sexto colocado com 46 pontos, cinco a mais que o Fluminense, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores.