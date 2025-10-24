Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo já define posições prioritárias para reforçar em 2026

Botafogo já define posições prioritárias para reforçar em 2026

Clube também vai mudar perfil de contratações e ideia é trazer jogadores com salários mais baixos e potencial de crescimento
O Botafogo já iniciou o planejamento para a temporada 2026 e tem em mentes posições prioritárias para buscar reforços. De acordo com o site “ge” nesta sexta-feira (24/10), primeiro volante mais defensivo, volante no estilo área a área e lateral-esquerdo estão no radar do clube alvinegro.

O clube mapeia o mercado e muda seu perfil de reforços. A ideia, aliás, é trazer jogadores com salários mais baixos e potencial de crescimento. Oportunidades como atletas em fim de contrato ou próximo disso são consideradas interessantes.

Outro ponto importante para a mudança de postura no planejamento, é o novo calendário, que antecipou o início do Campeonato Brasileiro. Isso fará com que Textor tenha atitudes mais cedo, diferente das últimas duas temporadas do Alvinegro.

Com imbróglio entre acionistas da Eagle Football e indefinição sobre participação na Libertadores, o Botafogo ainda vai definir o nível de investimento para o próximo ano. De qualquer forma, haverá diminuição de gastos e corte na folha salarial.

