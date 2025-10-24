Botafogo já define posições prioritárias para reforçar em 2026

Clube também vai mudar perfil de contratações e ideia é trazer jogadores com salários mais baixos e potencial de crescimento / Crédito: Jogada 10

O Botafogo já iniciou o planejamento para a temporada 2026 e tem em mentes posições prioritárias para buscar reforços. De acordo com o site “ge” nesta sexta-feira (24/10), primeiro volante mais defensivo, volante no estilo área a área e lateral-esquerdo estão no radar do clube alvinegro. O clube mapeia o mercado e muda seu perfil de reforços. A ideia, aliás, é trazer jogadores com salários mais baixos e potencial de crescimento. Oportunidades como atletas em fim de contrato ou próximo disso são consideradas interessantes.