Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Alemão / Crédito: Jogada 10

As emoções do Campeonato Alemão 2025/26 estão de volta. Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique se enfrentam na manhã deste sábado (25), às 10h30 (de Brasília), em partida válida pela 8ª rodada da Bundesliga. A bola rola no Borussia-Park, em Monchengladbach, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), Canal GOAT (YouTube) e Onefootball (streaming).

Os donos da casa fazem um péssimo início de temporada e ainda não venceram nesta edição da Bundesliga. Dessa maneira, o Monchengladbach é o lanterna com somente três pontos em sete jogos e terá pela frente o único time com 100% de aproveitamento na competição. Além disso, o time vem de uma derrota por 3 a 1 para o Union Berlin, fora de casa. Para o duelo deste sábado, o técnico Eugen Polanski terá os desfalques de Chiarodia, Hack, Kleindienst e Ngoumou, todos lesionados.

Como chega o Bayern de Munique Por outro lado, o Bayern é o time com melhor campanha da Bundesliga e grande favorito para conquistar mais um título nacional. A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany tem 21 pontos, 100% de aproveitamento, e cinco de vantagem para o vice-líder RB Leipzig. Na rodada passada, o Bayern venceu o clássico contra o Borussia Dortmund por 2 a 1 e abriu vantagem no topo da tabela. A baixa de última hora no Bayern fica por conta de Manuel Neuer, de 39 anos. A comissão técnica optou por poupar o experiente goleiro nos próximos jogos e dar mais minutagem para Urbig, possível sucessor da lenda alemã. Além disso, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala, lesionados, são outros desfalques confirmados para o jogo deste sábado. Já Gnabry e Stanisic estão recuperados de lesão, participaram dos últimos treinamentos do grupo, mas ainda são tratados como dúvidas.