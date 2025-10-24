Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Alemão
As emoções do Campeonato Alemão 2025/26 estão de volta. Borussia Monchengladbach e Bayern de Munique se enfrentam na manhã deste sábado (25), às 10h30 (de Brasília), em partida válida pela 8ª rodada da Bundesliga. A bola rola no Borussia-Park, em Monchengladbach, e coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), Canal GOAT (YouTube) e Onefootball (streaming).

Como chega o Borussia Monchengladbach

Os donos da casa fazem um péssimo início de temporada e ainda não venceram nesta edição da Bundesliga. Dessa maneira, o Monchengladbach é o lanterna com somente três pontos em sete jogos e terá pela frente o único time com 100% de aproveitamento na competição.

Além disso, o time vem de uma derrota por 3 a 1 para o Union Berlin, fora de casa.

Para o duelo deste sábado, o técnico Eugen Polanski terá os desfalques de Chiarodia, Hack, Kleindienst e Ngoumou, todos lesionados.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern é o time com melhor campanha da Bundesliga e grande favorito para conquistar mais um título nacional. A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany tem 21 pontos, 100% de aproveitamento, e cinco de vantagem para o vice-líder RB Leipzig.

Na rodada passada, o Bayern venceu o clássico contra o Borussia Dortmund por 2 a 1 e abriu vantagem no topo da tabela.

A baixa de última hora no Bayern fica por conta de Manuel Neuer, de 39 anos. A comissão técnica optou por poupar o experiente goleiro nos próximos jogos e dar mais minutagem para Urbig, possível sucessor da lenda alemã. Além disso, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala, lesionados, são outros desfalques confirmados para o jogo deste sábado. Já Gnabry e Stanisic estão recuperados de lesão, participaram dos últimos treinamentos do grupo, mas ainda são tratados como dúvidas.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH X BAYERN DE MUNIQUE

8ª rodada do Campeonato Alemão
Data e horário: sábado, 25/10/2025, às 10h30 (de Brasília).
Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Reitz, Engelhardt, Sander; Honorat, Tabaković, Castrop. Técnico: Eugen Polanski.
BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Harry Kane, Luis Díaz, Jackson. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Stegemann Sascha.

