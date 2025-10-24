Ayrton Lucas, do Flamengo, rebate crítica de jornalista da CazéTV nas redes sociais

Ayrton Lucas, do Flamengo, rebate crítica de jornalista da CazéTV nas redes sociaisComunicador questionou a utilização do lateral rubro-negro diante do Racing, pela partida de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã
O lateral Ayrton Lucas, do Flamengo, expôs publicamente seu incômodo com a análise do jornalista Gabriel Simões durante o programa ‘Geral CazéTV’ da última quinta-feira (23). Após ter seu desempenho posto em xeque, sobretudo em jogos com o peso de uma semifinal de Libertadores, o jogador também questionou o papel do comentarista na mídia esportiva nacional.
Simões iniciou a polêmica ao afirmar que considerava “uma temeridade” escalar o lateral em uma semifinal de Libertadores. A fala, aliás, também causou insatisfação em internautas, que discordaram da análise quanto ao desempenho recente do atleta em campo.
“Acho uma temeridade colocar o Ayrton Lucas numa semifinal de Libertadores. Defensivamente, ele normalmente é a grande fraqueza do Flamengo. Tem qualidade, entendo o motivo pelo qual o Filipe o botou, pois realmente existia a oportunidade de dar profundidade pelo lado esquerdo. […] Mas, para mim, não compensa. A distância técnica entre ele e o Alex Sandro não compensa”, pontuou.
O lateral, então, não pensou duas vezes antes de rebater: “Não compensa você ser comentarista”. Em menos de uma hora, a postagem já contava com mais de 163 curtidas e superava a marca de 40 interações nos comentários.
“Crítica dura. Ao meu ver, sem nenhum desrespeito. Mantenho a opinião, inclusive. Está totalmente no direito de ficar put*. Ninguém gosta de crítica. Segue a vida”, se manifestou Simões em meio à repercussão.
Participação discreta, sem comprometer
Ayrton entrou na etapa final da vitória por 1 a 0 sobre o Racing, pela ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã. Como destacou Simões, sua utilização visava, sobretudo, oferecer profundidade pelo lado esquerdo — estratégia que fazia sentido diante do posicionamento defensivo dos argentinos.
O lateral não comprometeu, tampouco teve atuação de destaque. Cumpriu a função para a qual foi escalado, com presença ofensiva discreta e sem grandes sustos na marcação. Nas redes, a repercussão em torno da crítica teve mais intensidade do que a avaliação geral de sua performance, que passou como “regular/na média” para a maior da torcida.
Com características ofensivas, Ayrton é conhecido por sua velocidade, capacidade de apoio ao ataque e cruzamentos em profundidade. Por outro lado, enfrenta críticas recorrentes quanto ao seu desempenho defensivo, especialmente contra adversários mais qualificados.
Compromissos de Ayrton Lucas
O lateral segue à disposição de Filipe Luís para o próximos compromissos do calendário. No sábado (25), a equipe encara o Fortaleza, às 19h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo vale muito para as pretensões rubro-negras em manter-se na cola do Palmeiras ou ultrapassar o rival na liderança da competição, visto que ambos somam 61 pontos.
Na semana seguinte, novamente na quarta-feira (29), o Rubro-Negro encara o Racing no jogo de volta da semifinal da Libertadores, em Avellaneda. Os cariocas chegam à Argentina com vantagem, devido ao triunfo no Rio, e podem empatar que avançam para grandíssima final continental de 2025.
