Ayrton Lucas, do Flamengo, rebate crítica de jornalista da CazéTV nas redes sociais

Participação discreta, sem comprometer

Ayrton entrou na etapa final da vitória por 1 a 0 sobre o Racing, pela ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã. Como destacou Simões, sua utilização visava, sobretudo, oferecer profundidade pelo lado esquerdo — estratégia que fazia sentido diante do posicionamento defensivo dos argentinos.

O lateral não comprometeu, tampouco teve atuação de destaque. Cumpriu a função para a qual foi escalado, com presença ofensiva discreta e sem grandes sustos na marcação. Nas redes, a repercussão em torno da crítica teve mais intensidade do que a avaliação geral de sua performance, que passou como “regular/na média” para a maior da torcida.

Crítica foi dura. Ao meu ver, sem nenhum desrespeito. Mantenho a opinião, inclusive. Tá totalmente no direito de ficar puto, ninguém gosta de crítica. Segue a vida! — Gabriel Simões (@gabmsimoes) October 24, 2025

Com características ofensivas, Ayrton é conhecido por sua velocidade, capacidade de apoio ao ataque e cruzamentos em profundidade. Por outro lado, enfrenta críticas recorrentes quanto ao seu desempenho defensivo, especialmente contra adversários mais qualificados.

Compromissos de Ayrton Lucas

O lateral segue à disposição de Filipe Luís para o próximos compromissos do calendário. No sábado (25), a equipe encara o Fortaleza, às 19h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo vale muito para as pretensões rubro-negras em manter-se na cola do Palmeiras ou ultrapassar o rival na liderança da competição, visto que ambos somam 61 pontos.

Na semana seguinte, novamente na quarta-feira (29), o Rubro-Negro encara o Racing no jogo de volta da semifinal da Libertadores, em Avellaneda. Os cariocas chegam à Argentina com vantagem, devido ao triunfo no Rio, e podem empatar que avançam para grandíssima final continental de 2025.

