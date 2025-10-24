Atlético x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Em busca de se afastar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam pela 30° rodada

Atlético e Ceará se enfrentam neste sábado (25), às 16h, na Arena MRV, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes brigam para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Galo ocupa a 15° posição com 33 pontos, o Vozão está na 13° com 35.

Onde assistir

A partida entre Atlético e Ceará, portanto, terá transmissão na Premiere.

Como chega o Atlético

Após empatar com o Independiente Del Valle pela Sul-Americana, o Atlético volta a se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos na 15° colocação, o Galo pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Dessa forma, precisa vencer para se distanciar. O técnico Jorge Sampaoli pode optar por Dudu, Hulk e Alexander de volta no time titular. Por outro lado, Fausto Vera, suspenso, vai desfalcar a equipe.

Como chega o Ceará

Assim como o Atlético, o Ceará entra pressionado para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe vem de uma derrota para o Botafogo e está na 13° colocação com 35 pontos, ou seja, também corre o risco de entrar no Z-4 na rodada. Para a partida, o técnico Léo Condé deve repetir o mesmo time do último jogo, com a ausência de Lourenço, que vai cumprir suspensão.

ATLÉTICO X CEARÁ

30° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado (25), às 16h

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana; Rony, Bernard. Técnico: Jorge Sampaoli.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo, Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)