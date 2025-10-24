Atlético pode chegar a 100 gols na Arena MRV contra o Ceará; veja lista de artilheiros

Atlético pode chegar a 100 gols na Arena MRV contra o Ceará; veja lista de artilheirosApós mais de dois anos da inauguração, Galo pode atingir marca expressiva no estádio. Hulk, reserva, é o principal goleador na Arena MRV
O Atlético pode chegar a uma marca expressiva na partida contra o Ceará, neste sábado (25), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 61 jogos no estádio desde a inauguração em agosto de 2023, o Galo soma 99 gols. Dessa forma, pode chegar ao gol de número 100 na partida.
Hulk, que atualmente está na reserva, é um dos principais nomes do Atlético nos últimos anos e também o maior artilheiro na Arena MRV. Ele soma 18 gols em 50 partidas. Já Paulinho, antiga dupla do camisa 7, segue na segunda posição, com 17 gols em 36 confrontos. Arana fecha o top-3 com 7 bolas na rede em 42 jogos.
Deyverson, Gustavo Scarpa, Matías Zaracho, Rubens, Igor Gomes e Rony também aparecem na lista de principais artilheiros.
– Hulk: 18 gols em 50 jogos
– Paulinho: 17 gols em 36 jogos
– Guilherme Arana: 7 gols em 42 jogos
– Deyverson: 6 gols em 9 jogos
– Gustavo Scarpa: 5 gols em 49 jogos
– Matías Zaracho: 4 gols em 23 jogos
– Rubens: 4 gols em 26 jogos
– Igor Gomes: 4 gols em 47 jogos
– Rony: 3 gols em 18 jogos
Nesta temporada, o Atlético vem oscilando na Arena MRV. Afinal, em 18 jogos, foram nove vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 25 gols marcados e 15 sofridos. No entanto, o Atlético precisa vencer o Ceará em casa para se afastar da zona de rebaixamento.
