Atlético pode chegar a 100 gols na Arena MRV contra o Ceará; veja lista de artilheiros

Após mais de dois anos da inauguração, Galo pode atingir marca expressiva no estádio. Hulk, reserva, é o principal goleador na Arena MRV

O Atlético pode chegar a uma marca expressiva na partida contra o Ceará, neste sábado (25), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 61 jogos no estádio desde a inauguração em agosto de 2023, o Galo soma 99 gols. Dessa forma, pode chegar ao gol de número 100 na partida.

Hulk, que atualmente está na reserva, é um dos principais nomes do Atlético nos últimos anos e também o maior artilheiro na Arena MRV. Ele soma 18 gols em 50 partidas. Já Paulinho, antiga dupla do camisa 7, segue na segunda posição, com 17 gols em 36 confrontos. Arana fecha o top-3 com 7 bolas na rede em 42 jogos.

Deyverson, Gustavo Scarpa, Matías Zaracho, Rubens, Igor Gomes e Rony também aparecem na lista de principais artilheiros.