Atacante de 16 anos assina primeiro contrato profissional com Fluminense

Riquelmy, que tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17, assinou novo vínculo com o Tricolor até o fim de julho de 2028

O atacante Riquelmy, de apenas 16 anos, assinou nesta sexta-feira (24/10), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O novo vínculo firmado entre clube e jogador, portanto, vai até o fim de julho de 2028.

“A felicidade é total. Agradeço muito a esse clube que abriu as portas para mim e aos meus pais e empresários, que estão comigo na correria diária desde novo. Só eles sabem o quanto eu trabalhei para estar aqui. Pretendo continuar entregando meu melhor para alcançar novos objetivos. Ir para o time profissional, ganhar muitos títulos e conquistar o coração da torcida tricolor”, afirmou o Moleque de Xerém.