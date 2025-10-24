Atacante de 16 anos assina primeiro contrato profissional com Fluminense

Atacante de 16 anos assina primeiro contrato profissional com FluminenseRiquelmy, que tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-17, assinou novo vínculo com o Tricolor até o fim de julho de 2028
O atacante Riquelmy, de apenas 16 anos, assinou nesta sexta-feira (24/10), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. O novo vínculo firmado entre clube e jogador, portanto, vai até o fim de julho de 2028.
“A felicidade é total. Agradeço muito a esse clube que abriu as portas para mim e aos meus pais e empresários, que estão comigo na correria diária desde novo. Só eles sabem o quanto eu trabalhei para estar aqui. Pretendo continuar entregando meu melhor para alcançar novos objetivos. Ir para o time profissional, ganhar muitos títulos e conquistar o coração da torcida tricolor”, afirmou o Moleque de Xerém.
Ao lado do lateral-esquerdo Richard Wendel edo o volante Gabriel Justen, Riquelmy Santos foi convocado, em julho, para treinos da Seleção Brasileira Sub-17 para preparação para o Sul-Americano de 2026. Eles, afinal, fizeram atividades na Granja Comary, em Teresópolis, junto a outros 23 jovens talentos.
Natural de Itaocara (RJ), Riquelmy chegou ao Flu aos 12 anos, em 2021. O jogador, já com passagens pelo Sub-17 tricolor, compõe a geração de Moleques de Xerém mais vezes campeã nas divisões de base do clube em 2024, quando venceu quatro títulos. Em 2025, ele, aliás, já conquistou a Future Star Cup Sub-16, na China, com 100% de aproveitamento.
