Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aníbal Moreno inicia tratamento em reapresentação do Palmeiras após derrota

Aníbal Moreno inicia tratamento em reapresentação do Palmeiras após derrota

Volante tem edema na panturrilha esquerda e não enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Abel não sabe que time mandará a campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira (24) a preparação para o duelo diante do Cruzeiro, no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe muda a chave para a competição nacional após levar de 3 a 0 da LDU, na última quinta, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

O elenco do Verdão chegou à Academia de Futebol por volta das 11h (de Brasília) e, em seguida, iniciou as atividades. O jogadores que atuaram mais de 45 minutos na altitude de Quito fizeram treino regenerativo na parte interna do CT, enquanto o restante realizou uma atividade física.

Abel Ferreira terá o desfalque do volante Aníbal Moreno, com um edema na panturrilha esquerda. Ele iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance já nesta sexta. Ele não enfrenta o Cruzeiro.

Quem também será ausência diante dos mineiros é o lateral Piquerez. Afinal, ele levou cartão vermelho após a partida contra o Flamengo, no último domingo, e cumprirá suspensão automática. Assim, Jefté ganhará uma chance como titular.

Já o jovem Allan ganhou dois jogos de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, a princípio, também desfalca o Verdão. Contudo, o clube entrou com pedido de efeito suspensivo e aguarda uma resposta. Vale destacar que ele já cumpriu uma partida da pena.

Abel analisará desgaste físico para escalar o Palmeiras

Além dos desfalques certos, o técnico Abel Ferreira ainda avaliará o desgaste do elenco para saber qual time manda a campo no Allianz Parque. Afinal, na próxima quinta-feira, terá o jogo de volta contra a LDU, também em casa, e precisará tirar a vantagem equatoriana de 3 a 0.

Assim, uma possível escalação do Palmeiras contra o Cruzeiro tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Sosa) e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

O Palmeiras lidera o Brasileirão, com 61 pontos, empatado com o Flamengo, levando a melhor no número de vitórias. O Cruzeiro vem em terceiro, com 56, e um jogo a mais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar