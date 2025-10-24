Aníbal Moreno inicia tratamento em reapresentação do Palmeiras após derrota

Volante tem edema na panturrilha esquerda e não enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Abel não sabe que time mandará a campo

O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira (24) a preparação para o duelo diante do Cruzeiro, no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe muda a chave para a competição nacional após levar de 3 a 0 da LDU , na última quinta, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

O elenco do Verdão chegou à Academia de Futebol por volta das 11h (de Brasília) e, em seguida, iniciou as atividades. O jogadores que atuaram mais de 45 minutos na altitude de Quito fizeram treino regenerativo na parte interna do CT, enquanto o restante realizou uma atividade física.

Abel Ferreira terá o desfalque do volante Aníbal Moreno, com um edema na panturrilha esquerda. Ele iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance já nesta sexta. Ele não enfrenta o Cruzeiro.

Quem também será ausência diante dos mineiros é o lateral Piquerez. Afinal, ele levou cartão vermelho após a partida contra o Flamengo, no último domingo, e cumprirá suspensão automática. Assim, Jefté ganhará uma chance como titular.

Já o jovem Allan ganhou dois jogos de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, a princípio, também desfalca o Verdão. Contudo, o clube entrou com pedido de efeito suspensivo e aguarda uma resposta. Vale destacar que ele já cumpriu uma partida da pena.