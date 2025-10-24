Aníbal Moreno inicia tratamento em reapresentação do Palmeiras após derrota

Aníbal Moreno inicia tratamento em reapresentação do Palmeiras após derrotaVolante tem edema na panturrilha esquerda e não enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Abel não sabe que time mandará a campo
O Palmeiras iniciou nesta sexta-feira (24) a preparação para o duelo diante do Cruzeiro, no domingo (26), às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. A equipe muda a chave para a competição nacional após levar de 3 a 0 da LDU, na última quinta, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.
O elenco do Verdão chegou à Academia de Futebol por volta das 11h (de Brasília) e, em seguida, iniciou as atividades. O jogadores que atuaram mais de 45 minutos na altitude de Quito fizeram treino regenerativo na parte interna do CT, enquanto o restante realizou uma atividade física.
Abel Ferreira terá o desfalque do volante Aníbal Moreno, com um edema na panturrilha esquerda. Ele iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance já nesta sexta. Ele não enfrenta o Cruzeiro.
Quem também será ausência diante dos mineiros é o lateral Piquerez. Afinal, ele levou cartão vermelho após a partida contra o Flamengo, no último domingo, e cumprirá suspensão automática. Assim, Jefté ganhará uma chance como titular.
Já o jovem Allan ganhou dois jogos de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, a princípio, também desfalca o Verdão. Contudo, o clube entrou com pedido de efeito suspensivo e aguarda uma resposta. Vale destacar que ele já cumpriu uma partida da pena.
Abel analisará desgaste físico para escalar o Palmeiras
Além dos desfalques certos, o técnico Abel Ferreira ainda avaliará o desgaste do elenco para saber qual time manda a campo no Allianz Parque. Afinal, na próxima quinta-feira, terá o jogo de volta contra a LDU, também em casa, e precisará tirar a vantagem equatoriana de 3 a 0.
Assim, uma possível escalação do Palmeiras contra o Cruzeiro tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Raphael Veiga), Felipe Anderson (Sosa) e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.
O Palmeiras lidera o Brasileirão, com 61 pontos, empatado com o Flamengo, levando a melhor no número de vitórias. O Cruzeiro vem em terceiro, com 56, e um jogo a mais.