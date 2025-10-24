Andreas Pereira explica pênalti em derrota e pede “jogo perfeito” na volta

Andreas Pereira explica pênalti em derrota e pede “jogo perfeito” na voltaMeia cometeu infração no segundo gol da LDU; Palmeiras precisa reverter 3 a 0 na próxima quinta (30) no Allianz Parque
O Palmeiras sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para a LDU, em Quito, na partida de ida da semifinal da Taça Libertadores. Consequentemente, o time precisará de uma virada histórica para chegar à final. O meia Andreas Pereira foi um dos personagens da partida, pois cometeu o pênalti que originou o segundo gol equatoriano, após a bola bater em sua mão.
Após o jogo, o jogador lamentou o lance e a rápida sucessão de gols sofridos. “Eu acho que a gente sofreu os três gols muitos rápidos”, analisou.
Sobre a penalidade, Andreas Pereira tentou explicar o que ocorreu no momento.
“Sobre o meu lance ali, a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível”, justificou o camisa 11.
Além disso, o meia admitiu que o fator altitude, sempre um tema complexo em jogos em Quito, teve influência no resultado negativo. No entanto, ele rapidamente rechaçou que isso sirva de muleta para o time.
“A altitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator. A gente não pode dar desculpa”, completou.
Andreas Pereira pede “jogo perfeito” na volta
Agora, o foco total do Palmeiras se volta para a partida de volta. Andreas destacou que não há mais espaço para erros.
“Temos de trabalhar, melhorar e temos de fazer um jogo perfeito na volta”, afirmou o meia.
Para isso, o jogador aposta na força do elenco e, principalmente, no apoio da torcida no Allianz Parque.
“Com muita humildade e muita fé. Com os nossos torcedores em casa, a gente pode fazer as coisas acontecerem”, disse.
A missão do Alviverde, contudo, não é nada fácil. A partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque. Para avançar, o Palmeiras precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar diretamente para a grande final. Caso o time consiga devolver um placar com três gols de diferença, as equipes decidirão a vaga nas cobranças de pênaltis.