Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Afastado por lesão, Gabriel Jesus vive expectativa de voltar aos gramados até dezembro

Afastado por lesão, Gabriel Jesus vive expectativa de voltar aos gramados até dezembro

Atacante contundiu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 12 de janeiro e entende que não pode queimar etapas na recuperação
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Afastado dos gramados por lesão há nove meses, Gabriel Jesus convive com a expectativa de voltar a atuar com a camisa do Arsenal. Afinal, o jogador tem intensificado os treinos físicos e de força e, aos poucos, começa a fazer exercícios com bola. No momento, o clube inglês não divulgou qualquer prazo de retorno, porém o brasileiro tem esperança de voltar ao time até o começo de dezembro.

Vale lembrar que o atacante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 12 de janeiro. Na ocasião, necessitou passar por uma cirurgia e segue os protocolos de recuperação, desde então. O atleta, aliás, vivia uma ótima fase, com seis gols em quatro partidas.

“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, relaxando, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. É por isso que digo que não podíamos esperar isso”, disse Gabriel Jesus ao site oficial do Arsenal.

Uma cirurgia na região não é novidade para o atacante. Em dezembro de 2022, ele havia passado por uma processo semelhante no joelho direito e entende bem os processos, sobretudo a paciência para não queimar as etapas necessárias de recuperação

“Agora estou na fase em que preciso me conter um pouco porque estou fazendo um ótimo trabalho fora dos campos, mas é complicado porque não posso me apressar muito para cruzar a linha. É isso que eu penso agora. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar