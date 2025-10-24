Afastado por lesão, Gabriel Jesus vive expectativa de voltar aos gramados até dezembro

Afastado por lesão, Gabriel Jesus vive expectativa de voltar aos gramados até dezembroAtacante contundiu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 12 de janeiro e entende que não pode queimar etapas na recuperação
Afastado dos gramados por lesão há nove meses, Gabriel Jesus convive com a expectativa de voltar a atuar com a camisa do Arsenal. Afinal, o jogador tem intensificado os treinos físicos e de força e, aos poucos, começa a fazer exercícios com bola. No momento, o clube inglês não divulgou qualquer prazo de retorno, porém o brasileiro tem esperança de voltar ao time até o começo de dezembro.
Vale lembrar que o atacante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 12 de janeiro. Na ocasião, necessitou passar por uma cirurgia e segue os protocolos de recuperação, desde então. O atleta, aliás, vivia uma ótima fase, com seis gols em quatro partidas.
“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, relaxando, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. É por isso que digo que não podíamos esperar isso”, disse Gabriel Jesus ao site oficial do Arsenal.
Uma cirurgia na região não é novidade para o atacante. Em dezembro de 2022, ele havia passado por uma processo semelhante no joelho direito e entende bem os processos, sobretudo a paciência para não queimar as etapas necessárias de recuperação
“Agora estou na fase em que preciso me conter um pouco porque estou fazendo um ótimo trabalho fora dos campos, mas é complicado porque não posso me apressar muito para cruzar a linha. É isso que eu penso agora. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema”, concluiu.