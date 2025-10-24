Afastado por lesão, Gabriel Jesus vive expectativa de voltar aos gramados até dezembro

“Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, relaxando, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. É por isso que digo que não podíamos esperar isso”, disse Gabriel Jesus ao site oficial do Arsenal.

Uma cirurgia na região não é novidade para o atacante. Em dezembro de 2022, ele havia passado por uma processo semelhante no joelho direito e entende bem os processos, sobretudo a paciência para não queimar as etapas necessárias de recuperação

“Agora estou na fase em que preciso me conter um pouco porque estou fazendo um ótimo trabalho fora dos campos, mas é complicado porque não posso me apressar muito para cruzar a linha. É isso que eu penso agora. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema”, concluiu.