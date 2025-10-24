Abel Ferreira reconhece superioridade da LDU e confia na reação do Palmeiras: “90 minutos é muito tempo”

Treinador afirmou que o Verdão esteve abaixo do seu nível em Quito e acredita em uma virada histórica dentro de casa

Na visão de Abel Ferreira, o time alviverde não conseguiu entregar uma atuação de acordo com o seu patamar. O treinador acredita que o Palmeiras demorou para entrar na partida, o que custou o resultado na primeira etapa, além de reconhecer o bom jogo da LDU.

O Palmeiras ficou em situação complicada nos confrontos de semifinal da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (23), o Verdão perdeu por 3 a 0 para a LDU , em Quito, e agora vai precisar de uma goleada dentro de casa para avançar para a decisão.

“Infelizmente em um jogo decisivo não estivemos à altura da nossa competência. Não sei se a forma que entramos no jogo, como os jogadores interpretaram o que pedi, mas 90 minutos é muito. Acho que nos custou entrar no jogo, não sei se pela adaptação ou se pelo adversário que entrou muito bem. Tenho dúvidas sobre o pênalti que sofremos, na imagem que eu vi, na minha opinião não é pênalti. Acho que o Palmeiras hoje não esteve na sua média e nosso adversário hoje foi muito melhor”, pontuou.

Trocas no Palmeiras

Para a partida, o português realizou três trocas na equipe, que foram questionadas pela torcida antes do jogo. Abel explicou que cada jogador tinha uma missão específica na partida, deixando claro um descontentamento pelas falhas individuais. Além disso, o treinador destacou que o time não soube entender a força na qual o adversário entrou em campo.

“A missão do Veiga e era sair e fechar o número 33 (Quiñónez). A missão do Emiliano era acompanhar o jogador (Villamil) que fez os dois gols. Murilo entendi que hoje era de duelos, mais físico. Acredito que tem essa capacidade. Foram três substituições normais. Eu avisei aos meus jogadores e que essa equipe compete muito e em casa é muito forte. Acho que foi um aspecto que na primeira parte não entendemos da forma agressiva e intensa que nossos adversários chegaram”, ressaltou.

Confiança na reação

Apesar da complicada missão complicada no jogo de volta, o treinador acredita que ainda é possível uma classificação dentro de casa. Abel prometeu que o time vai lutar até o último minuto e reforçou que 90 minutos dentro de casa são muito tempo.