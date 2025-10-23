Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volante volta a treinar no Atlético após mais de quatro meses e vira opção para Sampaoli

Patrick teve constatada uma lesão por stress na coluna ainda em junho, após partida contra o Ceará, válida pela 11ª rodada do Brasileirão
O volante Patrick participou do treino do Atlético nesta quinta-feira (23) após ficar quatro meses fora por conta de lesão. O Galo segue em preparação para o duelo contra o Ceará, no sábado, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Patrick não atua desde o dia 1º de junho, quando foi titular no jogo contra o próprio Ceará, no Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, passou um turno inteiro da competição para o jogador retornar aos treinos.

Nove dias após o confronto do primeiro turno, o Atlético divulgou que o jogador havia sofrido uma lesão por stress na coluna e, desde então, estava em tratamento.

Apesar de ter participado de parte das atividades nesta quinta, Patrick não deve ser relacionado para enfrentar o Vozão neste sábado. Ele precisa concluir a última fase da transição para receber a liberação para treinar 100% com o elenco.

O jogador chegou ao Atlético no fim do ano passado, após ser envolvido na negociação da venda de Paulinho ao Palmeiras. O volante assinou contrato válido até o fim de 2028, com possibilidade de estender por mais uma temporada.

No Galo, recebeu as primeiras chances como profissional. Assim, em 2025, disputou dez partidas e marcou um gol. Será a primeira vez que trabalhará com o técnico Jorge Sampaoli. Aliás, na equipe, tem a concorrência de Fausto Vera, Alan Franco e Gabriel Menino.

