Vegetti aceita a reserva no Vasco e afirma: “o importante é ganhar”

O atacante Vegetti se manifestou pela primeira vez desde que perdeu a condição de titular no Vasco. O jogador esteve presente na sede da CBF para acompanhar o sorteio dos mandos de campo da semifinal e final da Copa do Brasil. O Pirata tratou a nova situação com normalidade e afirmou que tenta ajudar de outras formas.

“Normal, faz parte do meu trabalho, é o futebol. O que não é normal é jogar todos os jogos como eu vinha fazendo (risos). São decisões que o treinador toma, tem que respeitar e a gente tem que contribuir de outras formas. Sempre falo, o importante é que o Vasco ganhe, se o Vasco ganhar, todo mundo está feliz e é isso, faz parte do meu trabalho”.