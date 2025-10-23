Vegetti aceita a reserva no Vasco e afirma: “o importante é ganhar”Pirata acompanhou o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil e tratou com normalidade a perda da titularidade no Cruz-Maltino
O atacante Vegetti se manifestou pela primeira vez desde que perdeu a condição de titular no Vasco. O jogador esteve presente na sede da CBF para acompanhar o sorteio dos mandos de campo da semifinal e final da Copa do Brasil. O Pirata tratou a nova situação com normalidade e afirmou que tenta ajudar de outras formas.
“Normal, faz parte do meu trabalho, é o futebol. O que não é normal é jogar todos os jogos como eu vinha fazendo (risos). São decisões que o treinador toma, tem que respeitar e a gente tem que contribuir de outras formas. Sempre falo, o importante é que o Vasco ganhe, se o Vasco ganhar, todo mundo está feliz e é isso, faz parte do meu trabalho”.
Vegetti perdeu a condição de titular no Vasco há duas rodadas para Andrés Gómez. Dessa forma, assistiu do banco de reservas Rayan brilhar como o novo centroavante da equipe, com gols que encaminharam as vitórias sobre Fortaleza e Fluminense.
A ida para o banco de reservas se explica pelo jejum de gols, que já dura oito jogos, o maior de Vegetti desde que chegou ao Vasco, em 2023. O último gol do Pirata foi na vitória sobre o Sport, dia 31 de agosto, de pênalti. No entanto, apesar da seca, o atacante segue como artilheiro do futebol brasileiro, com 24 gols.