Vasco quer permanência de Puma; estafe analisa proposta de renovação

Cruz-Maltino enviou proposta ao jogador, que tem contrato até o final do ano. Fernando Diniz conta com o lateral para o ano que vem / Crédito: Jogada 10

Depois de um tempo no ostracismo, Puma Rodríguez deu a volta por cima no Vasco e atualmente é um dos jogadores da confiança do técnico Fernando Diniz. Tanto que o treinador pediu a permanência do lateral-direito para o ano que vem, tendo em vista que o contrato termina no final do ano. O pedido de Fernando Diniz foi atendido pela diretoria do Vasco, que apresentou uma proposta de renovação para Puma Rodríguez. O diretor de futebol Admar Lopes confirmou as negociações.

A proposta já está sendo analisada pelo estafe de Puma Rodríguez. O lateral-direito tem o interesse de permanecer, mas também deseja ser valorizado financeiramente, tendo em vista que não é titular do Vasco. As partes negociam uma renovação desde o início do ano, mas o estafe não concordou com os termos que foram oferecidos pelo Vasco anteriormente. A relação ainda ficou um pouco estremecida porque o Cruz-Maltino não aceitou abrir negociação com o Internacional, que tentou a contratação do lateral-direito no primeiro semestre.