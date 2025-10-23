Varela classifica adversário como “copeiro” e afirma que Flamengo tem que ir preparado para a Argentina

Varela classifica adversário como “copeiro” e afirma que Flamengo tem que ir preparado para a ArgentinaLateral afirmou que esperava um jogo mais pesado contra a equipe argentina e espera que o Rubro-Negro vá preparado para buscar a vaga na final
O Flamengo conseguiu uma importante vantagem para tentar voltar à grande decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro venceu o Racing por 1 a 0 e joga pelo placar mínimo na volta para garantir a classificação.
Ao contrário do que muita gente esperava, o Flamengo encontrou muita dificuldade no Maracanã. Algo que já era esperado pelo Rubro-Negro, como afirma o lateral Guillermo Varala. O lateral chamou o adversário de “copeiro” e afirmou que os argentinos sabem jogar esse estilo de jogo.
“Sabíamos que ia ser um jogo muito duro, pesado como foi. Eles são um time muito copeiro, sabem como jogar esse tipo de jogo. Então sabíamos exatamente como seria o jogo. Lutamos até o final, até que saiu o gol, que foi muito importante”, enfatizou.
Agora, o Rubro-Negro volta para a Argentina, onde sofreu para conseguir passar pelo Estudiantes nas quartas de final. O uruguaio espera que o time vá mais preparado para o jogo em Avellaneda e com vontade de vencer mais uma vez no confronto.
“Temos que ir mais preparados do que fomos lá contra o Estudiantes. A torcida deles vai fazer um show. Nós estamos com uma vantagem, mas temos que ir preparado e com vontade de ganhar o jogo, porque nos preparamos para isso”, ressaltou.