Varela classifica adversário como “copeiro” e afirma que Flamengo tem que ir preparado para a Argentina

Lateral afirmou que esperava um jogo mais pesado contra a equipe argentina e espera que o Rubro-Negro vá preparado para buscar a vaga na final

Ao contrário do que muita gente esperava, o Flamengo encontrou muita dificuldade no Maracanã. Algo que já era esperado pelo Rubro-Negro, como afirma o lateral Guillermo Varala. O lateral chamou o adversário de “copeiro” e afirmou que os argentinos sabem jogar esse estilo de jogo.

O Flamengo conseguiu uma importante vantagem para tentar voltar à grande decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro venceu o Racing por 1 a 0 e joga pelo placar mínimo na volta para garantir a classificação.

“Sabíamos que ia ser um jogo muito duro, pesado como foi. Eles são um time muito copeiro, sabem como jogar esse tipo de jogo. Então sabíamos exatamente como seria o jogo. Lutamos até o final, até que saiu o gol, que foi muito importante”, enfatizou.

Agora, o Rubro-Negro volta para a Argentina, onde sofreu para conseguir passar pelo Estudiantes nas quartas de final. O uruguaio espera que o time vá mais preparado para o jogo em Avellaneda e com vontade de vencer mais uma vez no confronto.

“Temos que ir mais preparados do que fomos lá contra o Estudiantes. A torcida deles vai fazer um show. Nós estamos com uma vantagem, mas temos que ir preparado e com vontade de ganhar o jogo, porque nos preparamos para isso”, ressaltou.