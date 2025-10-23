Universidad de Chile x Lanús, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Universidad de Chile x Lanús, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30Confronto de ida, válido pela semifinal da Sul-Americana, acontece em Santiago
Nesta quinta-feira (23), Universidad de Chile e Lanús começam sua disputa para definir quem será um dos finalistas da Sul-Americana. O confronto acontece às 19h, na capital chilena, Santiago.
A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o jogo. Christopher Henrique narra com o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.