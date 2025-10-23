Torcedor do Vasco, “Sansão da Colina” se aproxima de cumprir promessa

Eduardo da Silva, de 21 anos, só vai cortar o cabelo após Cruz-Maltino atingir um feito que aconteceu há mais de um ano

Vasco não vence quatro jogos seguidos há mais de um ano

Vale ressaltar que faz mais de um ano que o Vasco não vence quatro partidas seguidas. Assim, a última vez foi em 2024, quando derrotou Fortaleza, Internacional, Corinthians e Atlético-GO no Campeonato Brasileiro.

No momento, o Vasco soma três vitórias consecutivas: Vitória, por 4 a 3, e Fortaleza e Fluminense por 2 a 0. Com os resultados, aliás, o Vasco ocupa no momento a oitava posição com 39 pontos e, dessa forma, está na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Por fim, Eduardo comentou a possibilidade do Cruz-Maltino disputar a Libertadores novamente e confidenciou que pretende manter o perfil mesmo após cumprir a promessa.