Técnico da Colômbia sub-21 defende reforço do Cruzeiro: “Não cuidaram bem dele”

Técnico da seleção colombiana sub-20, César Torres saiu em defesa de Néiser Villarreal, reforço do Cruzeiro para a temporada. O comandante falou sobre a relação conturbada do jogador com o Millonarios, em entrevista à “La FM” O atacante, que tem contrato com o clube colombiano até o fim de novembro, não se reapresentou após disputar o Mundial Sub-20. A relação entre Néiser e Millionarios veio se desgastando ao longo do ano.

Primeiro, por conta das negociações frustradas por uma renovação. O jogador se destacou no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro e passou a receber sondagens de clubes do exterior, o que travou as tratativas de estender o vínculo com o clube. Depois, Néiser publicou uma foto nas redes sociais com a camisa do América de Cali, rival do Millonarios na Colômbia. Na ocasião, ele chegou a se desculpar, mas o técnico César Torres acredita que isso atrapalhou na relação entre jogador e clube. Para o treinador, o Millionarios não cuidou do atacante como deveria. “Depois do episódio da camisa, Néiser ficou muito sozinho. Isso atrasou um pouco a recuperação, porque não é o mesmo que estar com o corpo médico do Millonarios no profissional. Não são as mesmas condições. Isso atrasou um pouco a recuperação, médicos fizeram uma avaliação e era quase certo que não estaria no Mundial. É um bom garoto. Eu sempre digo que é preciso escutar as duas versões. Acredito que eles (Millonarios) não cuidaram dele da maneira como deveriam”, disse.

Meses sem jogar Após ficar sem jogar entre junho e setembro por conta de uma lesão, Néiser voltou a atuar na disputa do Mundial Sub-20. Apesar de começar a competição na reserva, não demorou para conquistar a vaga de titular. Aliás, terminou como um dos artilheiros do torneio, com cinco gols e uma assistência em seis partidas. “Ele não é o que dizem. É um jovem nobre que passou por muitas dificuldades . (…) Não o bajulamos. Quando precisamos corrigi-lo, o fazemos, e quando precisamos falar com ele com firmeza, o fazemos. Ele ouve e é inteligente”, disse o técnico na ESPN Colômbia. Após o Mundial, no entanto, o atacante não se reapresentou ao clube colombiano e também não deu nenhuma explicação, segundo o Millonarios. Por outro lado, César Torres garante que recebeu explicações do jogador e que ele vai cumprir o resto do contrato.