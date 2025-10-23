Técnico da Colômbia sub-21 defende reforço do Cruzeiro: “Não cuidaram bem dele”Jogador se destacou no Mundial Sub-20, chamou atenção de clubes europeu e não se reapresentou ao clube colombiano
Técnico da seleção colombiana sub-20, César Torres saiu em defesa de Néiser Villarreal, reforço do Cruzeiro para a temporada. O comandante falou sobre a relação conturbada do jogador com o Millonarios, em entrevista à “La FM”
O atacante, que tem contrato com o clube colombiano até o fim de novembro, não se reapresentou após disputar o Mundial Sub-20. A relação entre Néiser e Millionarios veio se desgastando ao longo do ano.
Primeiro, por conta das negociações frustradas por uma renovação. O jogador se destacou no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro e passou a receber sondagens de clubes do exterior, o que travou as tratativas de estender o vínculo com o clube. Depois, Néiser publicou uma foto nas redes sociais com a camisa do América de Cali, rival do Millonarios na Colômbia.
Na ocasião, ele chegou a se desculpar, mas o técnico César Torres acredita que isso atrapalhou na relação entre jogador e clube. Para o treinador, o Millionarios não cuidou do atacante como deveria.
“Depois do episódio da camisa, Néiser ficou muito sozinho. Isso atrasou um pouco a recuperação, porque não é o mesmo que estar com o corpo médico do Millonarios no profissional. Não são as mesmas condições. Isso atrasou um pouco a recuperação, médicos fizeram uma avaliação e era quase certo que não estaria no Mundial. É um bom garoto. Eu sempre digo que é preciso escutar as duas versões. Acredito que eles (Millonarios) não cuidaram dele da maneira como deveriam”, disse.
Meses sem jogar
Após ficar sem jogar entre junho e setembro por conta de uma lesão, Néiser voltou a atuar na disputa do Mundial Sub-20. Apesar de começar a competição na reserva, não demorou para conquistar a vaga de titular. Aliás, terminou como um dos artilheiros do torneio, com cinco gols e uma assistência em seis partidas.
“Ele não é o que dizem. É um jovem nobre que passou por muitas dificuldades . (…) Não o bajulamos. Quando precisamos corrigi-lo, o fazemos, e quando precisamos falar com ele com firmeza, o fazemos. Ele ouve e é inteligente”, disse o técnico na ESPN Colômbia.
Após o Mundial, no entanto, o atacante não se reapresentou ao clube colombiano e também não deu nenhuma explicação, segundo o Millonarios. Por outro lado, César Torres garante que recebeu explicações do jogador e que ele vai cumprir o resto do contrato.
“Falei com ele ontem (terça), e ele disse: ‘Não me disseram quando deveria me apresentar, por isso fui visitar minha mãe, estava em Tumaco’. (…) Talvez a comunicação não tenha sido a mais correta, não sei de quem depende. Já falamos com ele, ele se apresentará o mais rápido possível e terminará seu contrato como deve: tentando respeitar o clube, tentando deixar as portas abertas”, afirmou.
Pré-contrato com o Cruzeiro
O atacante assinou um pré-contrato com o Cruzeiro válido a partir de dezembro e com duração de cinco anos. Por conta da negociação, pessoas ligadas ao Millonarios já entendiam que ele não seria mais utilizado. O Cruzeiro, por sua vez, se considera bem amparado juridicamente, pois o pré-contrato prevê multa em caso de quebra do acordo.
Apesar do destaque pela Colômbia, o atacante ainda não conseguiu repetir o sucesso no clube. No elenco profissional do Millonarios desde 2023, ele ainda não balançou as redes pelo time principal.
Vale ressaltar que o jogador recebeu proposta do Atlético de Madrid antes de assinar com o clube brasileiro, e tem recebido sondagens de outros europeus após o Mundial.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar