Sosa sofre fratura no maxilar e deve desfalcar o Racing diante do Flamengo

Meio-campista se machucou em uma disputa pelo alto com Marcos Rojo, companheiro de clube, e teve que passar a noite internado no Rio

Nesse sentido, o clube argentino atualizou, por meio de uma nota oficial, a situação médica do atleta. Ele será reavaliado em Buenos Aires, entretanto a imprensa local acredita que o atleta estará de fora do decisivo confronto.

O Racing deve ter um desfalque importante no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (29), em Avellaneda, na Argentina. Afinal, Santiago Sosa sofreu uma fratura no maxilar direito e passou a noite internado no Rio de Janeiro.

“Santiago Sosa foi transferido para um centro médico ontem à noite para exames. O jogador permaneceu em observação e recebeu alta esta manhã. Ele sofreu uma fratura no seio maxilar direito. Ele será avaliado em Buenos Aires por um cirurgião bucomaxilofacial para determinar a opção de tratamento adequada”, publicou o clube.

O jogador se machucou em lance com Marcos Rojo, companheiro de clube. No lance, ambos tentaram disputar a bola pelo alto, mas o lateral acabou acertando em cheio o rosto de Sosa. O argentino, de 26 anos, recebeu atendimento médico na beira do gramado e encerrou a partida com um dos olhos inchados e o nariz sangrando, em uma cena que chamou a atenção.

Por fim, o Racing necessita vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga. Contudo, caso triunfe pela diferença mínima, levará a definição para as penalidades máximas.