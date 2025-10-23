Sinisterra volta a treinar e deve reforçar o Cruzeiro contra o Palmeiras

Sinisterra volta a treinar e deve reforçar o Cruzeiro contra o PalmeirasAtacante perdeu três jogos da Raposa por conta da lesão e deve ser relacionado por Leonardo Jardim para duelo pelo Brasileirão
O Cruzeiro pode ter um retorno importante para o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Sinisterra treinou nesta quinta-feira (23) com o elenco após ser liberado pelo departamento médico.
Sinisterra não atua pela Raposa desde o dia 5 de outubro por conta de um edema muscular na coxa esquerda. O atacante sentiu dores no local no segundo tempo da partida diante do Sport. Aliás, é a segunda lesão do colombiano, que havia sofrido um estiramento muscular na coxa direita e ficou fora contra Bragantino, Vasco e Flamengo.
LEIA MAIS: Técnico da Colômbia sub-21 defende reforço do Cruzeiro: “Não cuidaram bem dele”
O lateral-direito Fagner também esteve no campo da Toca da Raposa. No entanto, trabalhou separadamente dos companheiro, pois segue com atividades comandadas pelo departamento médico. O jogador não atua desde julho em recuperação a uma fratura na fíbula da perna direita.
Caso vença o Palmeiras, o Cruzeiro pode ficar ainda mais perto da liderança do Brasileiro. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno do goleiro Cássio, do lateral-esquerdo Kaiki e do atacante Kaio Jorge. Por outro lado, Matheus Henrique segue fora por lesão.
Palmeiras e Cruzeiro medem forças no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.