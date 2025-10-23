Sinisterra volta a treinar e deve reforçar o Cruzeiro contra o Palmeiras

Atacante perdeu três jogos da Raposa por conta da lesão e deve ser relacionado por Leonardo Jardim para duelo pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro pode ter um retorno importante para o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Sinisterra treinou nesta quinta-feira (23) com o elenco após ser liberado pelo departamento médico. Sinisterra não atua pela Raposa desde o dia 5 de outubro por conta de um edema muscular na coxa esquerda. O atacante sentiu dores no local no segundo tempo da partida diante do Sport. Aliás, é a segunda lesão do colombiano, que havia sofrido um estiramento muscular na coxa direita e ficou fora contra Bragantino, Vasco e Flamengo.