Sergio Agüero acompanha Flamengo x Racing ao vivo e viraliza com gol anulado; vídeo

O Rubro-Negro superou os argentinos por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal, e leva a vantagem do empate para semifinal em Avellaneda

Flamengo e Racing protagonizaram, nessa quarta-feira (22), um confronto com todos ingredientes que marcam a história da Copa Libertadores. Em noite com mais de 70 mil presentes no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com gol de Carrascal , já no apagar das luzes, numa partida que mobilizou todo e qualquer sul-americano minimamente envolvido com futebol.

O confronto contou com um pouco de tudo: tensão, gols anulados, embates mais duros, cera e reações dentro e fora de campo. Um desses momentos, aliás, rendeu um recorte da transmissão de Sergio Agüero para seu canal de streaming, ‘Slakun TV’, e viralizou especialmente entre argentinos.

Durante a live, que contou com participação do ex-Flamengo Arturo Vidal, Agüero inicialmente reagiu com surpresa à anulação do gol argentino. “O que aconteceu?”, questionou antes de conferir o lance no replay. Apesar da polêmica no Brasil quanto ao lance, o ex-atacante demonstrou consenso com a marcação.

Agüero e Conmebol firmaram um acordo recente para exibição de jogos da competição no canal esportivo do astro, com foco em atrair um público mais jovem e digital. A própria entidade celebrou a parceria e a definiu como uma de suas novas estratégias para expandir seu alcance e consumo.