Sem Zé Rafael, Vojvoda prepara mudanças no Santos contra o Botafogo

Sem o volante, suspenso, técnico argentino avalia alternativas no meio-campo e pode optar por esquema mais conservador no Peixe

O camisa 6 vinha sendo uma peça-chave no sistema de Vojvoda, atuando como segundo volante, com liberdade para avançar e participar da criação ofensiva. Nas últimas rodadas, o atleta se destacou pelo equilíbrio entre marcação e construção, mas agora dará lugar a uma das alternativas testadas no CT Rei Pelé.

Com a necessidade de reagir no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento, o Santos encara o Botafogo neste domingo (26), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá um desafio extra: montar o time sem o volante Zé Rafael, suspenso.

Dentre as opções mais cotadas estão Gabriel Bontempo e Victor Hugo. O primeiro entrou no lugar de Zé Rafael na derrota por 1 a 0 para o Vitória, na segunda-feira (20). Assim, pode herdar a titularidade. O Menino da Vila, que voltou recentemente de lesão, ainda não iniciou um jogo sob o comando de Vojvoda.

Já Victor Hugo, com perfil mais ofensivo, também foi utilizado diante do Vitória, entrando aos 24 minutos do segundo tempo na vaga de Willian Arão. O meio-campista formado no Flamengo recuperou-se recentemente de um problema físico e já iniciou duas partidas com o técnico argentino.

Time mais defensivo?

Outra possibilidade é um meio-campo mais conservador, com João Schmidt, que retorna de suspensão, atuando ao lado de Arão. O venezuelano Tomás Rincón, que se recupera de um edema muscular na panturrilha esquerda, também deve voltar a ficar à disposição.

Em outras partidas fora de casa, como na derrota por 3 a 0 para o Ceará, Vojvoda apostou em um meio-campo com João Schmidt, Rincón e Zé Rafael para reforçar a marcação, mas o desempenho não foi o esperado.